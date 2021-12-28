Son dakika | Dolar güne dalgalı seyir izleyerek başladı (28 Aralık2021)
Son dakika haberi | Dolar/TL, kamu destekli döviz satışlarıyla güne dalgalı seyir izleyerek başladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunda yaptığı konuşmalarda faizin düşürülmesi sayesinde enflasyonun düşeceği tezlerini tekrar ederken, kur korumalı vadeli mevduat hesabı sisteminin devreye girmesinden beri TL mevduatların 20 milyar liranın üzerinde arttığını ifade etti.
Erdoğan'ın TL'deki değer kaybını durdurmak için açıkladığı mevduata döviz koruması ile birlikte kamu bankaları agresif bir şekilde döviz satmaya başlarken, aynı anda Merkez Bankası (TCMB) rezervleri de doğrudan müdahale olmamasına rağmen sert geriliyor.
DOLARDA SON DURUM
İstanbul serbest piyasada 11,6180 liradan alınan dolar 11,6200 liradan satılıyor. 13,1740 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 13,1760 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 11,3900 lira, avronun satış fiyatı ise 12,8940 lira olmuştu.
TL'DE KAYIP YÜZDE 36
TL, Erdoğan'ın geçen hafta Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası açıkladığı desteklerde bir günde yüzde 50, bir haftadan kısa süerde yüzde 80'e ulaşan değer kazancı yaşadı. TL'de dolar karşısında tarihte eşi nadir görülen bu denli sert değer kazancına rağmen yılbaşından beri kayıp yüzde 56'dan yüzde 36 civarına kadar gerilemiş durumda.
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