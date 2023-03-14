Son Dakika: ABD enflasyon verisi açıklandı

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 16:07

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 16:07

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, beklentilere paralel olarak yıllık bazda yüzde 6 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 5,5, aylık bazda 0,5 oldu. Aylık enflasyon ise yüzde 0,5 oldu.

Ekonomistler şubat ayı için TÜFE'de aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 6 artış açıklanmasını bekleniyordu. Çekirdek enflasyonun ise bir önceki yıla göre yüzde 5,5 olarak açıklanacağı tahmin ediliyordu. Ocakta TÜFE aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,4 artmıştı.

Enflasyon rakamları, SVB'nin batması öncesi Fed'in faiz kararı açısından belki de en belirleyici unsur olarak görülüyor.

ALTINDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Veri sonrası altın fiyatları ilk tepki olarak sınırlı yükseldi. Veriden önce 1906 dolar seviyesinde olan altının ons fiyatı 15.45 itibariyle 1910 dolar seviyesinden seyretti. Gram altın ise 1161 TL’den işlem gördü.