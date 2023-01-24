Son Dakika... Benzine dev zam geliyor! Güncel benzin ve motorin fiyatları (24 Ocak 2023)
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 1 lira 25 kuruş zam geliyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
NTV'nin haberine göre, gece yarısı itibarıyla benzine 1 lira 25 kuruş zam geliyor. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıyacak.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,15 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,41 liradan satılıyor.
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