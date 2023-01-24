Son Dakika... Benzine dev zam geliyor! Güncel benzin ve motorin fiyatları (24 Ocak 2023)

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 1 lira 25 kuruş zam geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 09:05
Son Dakika... Benzine dev zam geliyor! Güncel benzin ve motorin fiyatları (24 Ocak 2023)
Abone Ol google-news

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre, gece yarısı itibarıyla benzine 1 lira 25 kuruş zam geliyor. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıyacak.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,15 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,41 liradan satılıyor.


benzin zam

En Çok Okunan Haberler