Son Dakika... Benzine dev zam yolda! Güncel benzin ve motorin fiyatları (14 Ocak 2023)
Uluslararası ürün fiyatları ve Dolar/TL kurunda yaşanan değişkenlik nedeniyle benzin fiyatlarına salı gününden itibaren zam bekleniyor.
Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Benzin fiyatları yeniden 19 TL'nin üzerine çıkarıldı.
En son benzinin litre fiyatı 13 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zamla 19,7 TL oldu.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren 67 kuruş zam bekleniyor.
Motorinin litre fiyatı ise 22,12 TL seviyesinde kaldı.
Benzine gelen son zamla birlikte benzin fiyatları yeni yıla başladığı 19,46 TL'lik seviyenin üzerine çıkmış oldu.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 22.07
Benzinin litresi 19.69
Ankara
Motorin litresi 22.29
Benzinin litresi 19.96
İzmir
Motorin litresi 22.39
Benzinin litresi 19.91
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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