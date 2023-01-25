Son Dakika: Benzinin ardından motorine dev zam yolda! Güncel benzin ve motorin fiyatları (25 Ocak 2023)
Son dakika haberi... Gece yarısı itibariyle benzine gelen 1 lira 25 kuruş zam pompaya yansıdı. 26 Ocak Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 83 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
NTV'nin haberine göre, gece yarısı itibariyle benzine gelen 1 lira 25 kuruş zam pompaya yansıdı. Gece yarısından itibaren ise motorinde 83 kuruş fiyat artışı beklenmektedir.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.19 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21.71 TL'den satılıyor.
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