Staj mağdurları adalet istiyor
EYT sorununu çözdüğünü iddia eden iktidar, staj mağdurları yarattı.
1999 öncesinde meslek liselerinde öğrenci olan yaklaşık 1 milyon 200 bin staj ve çıraklık sigortası mağdurunun gözü TBMM’den çıkacak yeni bir yasaya çevrildi.
Staj Mağdurları Yardımlaşma Dayanışma Derneği İzmir Temsilcisi Umut Dener, “Aynı fabrikada çalıştığımız ve yaşça bizden küçük arkadaşlarımız EYT ile emekli olurken biz 15 yıl, 17 yıl daha çalışıp onlardan sonra emekli olacağız. Kıyak emeklilik değil, adalet istiyoruz” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- ABD'den Erdoğan'ın tepki gösterdiği görüşmeye yanıt
- Ölü bulunan Gabonlu kızın son görüntüsü ortaya çıktı
- Kartal İHL mezunlarından Kılıçdaroğlu'na açık mektup!
- Samsun'da fındık üreticilerine uyarı
- Eski ABD Başkanı Trump tutuksuz yargılanacak
- Karaman'dan 'Berat Albayrak' sorusuna yanıt
- AKP'yi üzecek bilirkişi raporu
- Türkeş’in kızından MHP’ye Sinan Ateş tepkisi
- Zorunlu trafik sigortasında yeni düzenleme
- Erdoğan'a beddua eden kadına 'ev hapsi'