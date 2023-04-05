Staj mağdurları adalet istiyor

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 04:00

1999 öncesinde meslek liselerinde öğrenci olan yaklaşık 1 milyon 200 bin staj ve çıraklık sigortası mağdurunun gözü TBMM’den çıkacak yeni bir yasaya çevrildi.

Staj Mağdurları Yardımlaşma Dayanışma Derneği İzmir Temsilcisi Umut Dener, “Aynı fabrikada çalıştığımız ve yaşça bizden küçük arkadaşlarımız EYT ile emekli olurken biz 15 yıl, 17 yıl daha çalışıp onlardan sonra emekli olacağız. Kıyak emeklilik değil, adalet istiyoruz” dedi.