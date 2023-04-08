Tarım alanlarını satışa çıkardılar
Genel seçimlere sayılı günler kala, kamuya ait araziler için peş peşe satış ilanları gelmeye devam ediyor.
Bu kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bodrum Milli Emlak, Muğla’nın üç ilçesinde yer alan devlet mallarını satışa çıkardı.
Milas’ta 47 bin metrekarelik sanayi tesis alanı ve Marmaris Osmaniye’de kırsal yerleşimle tarıma ayrılan taşınmazlar bakanlık tarafından 14 Nisan’da satılacak.
Bodrum Gündoğan’daki iki arsa da Milli Emlak Müdürlüğü’nce 26 Nisan tarihindeki ihalede satılacak. Satılacak toplam alan 55 bin metrekare.
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