TL'de değer kaybı sürecek endişesi

03 Aralık 2021 Cuma, 09:53

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch gece yarısından sonra Türkiye'nin kredi notu hakkında takvimde olmayan bir değerlendirme yaparak TCMB'nin "koşulların gerektirdiğinden erken" faiz indirimi ve TL'deki değer kaybı nedeniyle Türkiye'nin not görünümü "negatif"e indirdiğini açıkladı.

Türkiye'nin ekonomi, kamu maliyesi ve vatandaşların alım gücü üzerindeki tüm etkilerine rağmen düşük faiz politikasına devam ediyor olması TL'nin üzerinde baskı yaratıyor.

Erdoğan bu hafta mecliste yaptığı konuşmasında düşük faiz oranları olmadan yüksek büyüme oranlarının yakalanamayacığını söyleyerek, yüksek ekonomik büyüme ve istihdam artışı üzerine kurulu ekonomi politikası için faizlerin düşük kalmasının elzem olduğuna dikkat çekmişti.

KASIM AYINDA TL'NİN DEĞER KAYBI YÜZDE 28



TL'nin sadece kasım ayında yüzde 28'i aşan değer kaybıyla birlikte, enflasyonun önümüzdeki aylarda 10 puan yükselerek yüzde 30'lara yükselmesi beklenirken, TCMB Aralık ayında son bir faiz indirimi yaptıktan sonra gelecek yıl indirimlere son vereceğinin sinyalini dünkü yatırımcı toplantısında verdi.

DAHA DA DEĞER KAYBEDECEK ENDİŞESİ



Faiz indirimlerinin gelecek yıl duracağı sinyali dışında hükümet ve TCMB'den TL'deki değer kaybını durduracak bir açıklama gelmemesi, buna ek olarak TCMB'nin döviz piyasasına müdahalede bulunmak için geçtiğimiz yıllara göre çok daha düşük döviz rezervinin bulunması TL'nin daha da değer kaybının sürebileceği endişesini yaratıyor.

Bugün TÜİK tarafından 10.00'da açıklanacak Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) izlenecek. TÜFE'nin Kasım'da aylık bazda yüzde 3, yıllık ise yüzde 20.7 ile kasım 2018'den beri en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor.