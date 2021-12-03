TL'de değer kaybı sürecek endişesi
Dün akşam 13.90 seviyesine kadar yükselerek TCMB'nin piyasaya doğrudan müdahalesinden bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar/TL, enflasyon verilerinin açıklanacağı güne 13.60'lı seviyelerden başladı.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch gece yarısından sonra Türkiye'nin kredi notu hakkında takvimde olmayan bir değerlendirme yaparak TCMB'nin "koşulların gerektirdiğinden erken" faiz indirimi ve TL'deki değer kaybı nedeniyle Türkiye'nin not görünümü "negatif"e indirdiğini açıkladı.
Türkiye'nin ekonomi, kamu maliyesi ve vatandaşların alım gücü üzerindeki tüm etkilerine rağmen düşük faiz politikasına devam ediyor olması TL'nin üzerinde baskı yaratıyor.
Erdoğan bu hafta mecliste yaptığı konuşmasında düşük faiz oranları olmadan yüksek büyüme oranlarının yakalanamayacığını söyleyerek, yüksek ekonomik büyüme ve istihdam artışı üzerine kurulu ekonomi politikası için faizlerin düşük kalmasının elzem olduğuna dikkat çekmişti.
KASIM AYINDA TL'NİN DEĞER KAYBI YÜZDE 28
TL'nin sadece kasım ayında yüzde 28'i aşan değer kaybıyla birlikte, enflasyonun önümüzdeki aylarda 10 puan yükselerek yüzde 30'lara yükselmesi beklenirken, TCMB Aralık ayında son bir faiz indirimi yaptıktan sonra gelecek yıl indirimlere son vereceğinin sinyalini dünkü yatırımcı toplantısında verdi.
DAHA DA DEĞER KAYBEDECEK ENDİŞESİ
Faiz indirimlerinin gelecek yıl duracağı sinyali dışında hükümet ve TCMB'den TL'deki değer kaybını durduracak bir açıklama gelmemesi, buna ek olarak TCMB'nin döviz piyasasına müdahalede bulunmak için geçtiğimiz yıllara göre çok daha düşük döviz rezervinin bulunması TL'nin daha da değer kaybının sürebileceği endişesini yaratıyor.
Bugün TÜİK tarafından 10.00'da açıklanacak Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) izlenecek. TÜFE'nin Kasım'da aylık bazda yüzde 3, yıllık ise yüzde 20.7 ile kasım 2018'den beri en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor.
Video Haberler
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
En Çok Okunan Haberler
- Millet İttifakı'nda deprem
- Yeni Bakandan ayağının tozuyla faiz çıkışı
- Benzine bir zam daha
- Avrupa Konseyi’nden Kavala kararı
- Ekonomistlerden 'af' kararına tepki
- Aykut Küçükkaya görevden alındı
- Tüketildiğinde hafıza kaybına yol açan 5 yiyecek
- AKP'liler Meclis'i böyle bastı
- Bir zam da sigaraya
- CHP'nin 2. mitingi hangi ilde olacak?