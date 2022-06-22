TMO topraktan borç biçiyor

22 Haziran 2022 Çarşamba, 09:14

İktidarın tarım politikaları, üreticiyi batağa sürükleyen uygulamaları beraberinde getirerek yüz binlerce çiftçinin borca saplanmasına neden oldu. Toprağı çoraklaştıran kötü yönetim, çiftçilerle birlikte tarım alanında faaliyet gösteren kamu kurumlarının mali yapısını da alt üst etti.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, hububat piyasasını düzenleyici tedbirler almak ile görevlendirilen Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) mali verileri de tarımdaki çöküşe ayna tuttu. İdarenin borçları 2020 yılından 2021 yılının sonuna kadar katlanarak arttı.

KREDİ BORCU KATLANDI

TMO’nun 31 Aralık 2021 itibarıyla geride kalan cari dönemdeki toplam borcu belli oldu. İdarenin kısa vadeli mali borçları 2020 yılına göre 3,6 milyar TL artarak 2021 yılında 5,5 milyar TL’ye çıktı. TMO’nun 2021 yılında 5,3 milyar TL olan banka kredisi borcunun 2020 yılında 1,9 milyar TL olduğu belirtildi. İdarenin mali borçlarının tamamının banka kredilerinden oluştuğu bildirildi. Verilere göre, bankalara olan 5,5 milyar TL’lik borcun 3,8 milyar TL’sini resmi bankalardan, 1,6 milyar TL’sini ise özel bankalardan, “Alımın finansmanı için” alınan krediler ve kredi faizleri oluşturdu.

İdarenin ticari borçlarında kaydedilen yıllık artış da dikkati çekti. Buna göre, 2020 yılında 39 milyon 198 bin TL ticari zararı bulunan TMO’nun 2021 yılı ticari zararı yüzde 319 artarak 164 milyon 572 bin TL olarak kaydedildi.

KAMBİYO ZARARI

TMO’nun Türk Lirası’nın değer kaybından kaynaklı zararı da mali raporlar ile ortaya konuldu. Verilere göre, TMO 2021 yılında 4 milyon 432 bin TL’lik kambiyo zararına uğradı. Zararın 4 milyon 423 bin TL’si “USD kur farkı zararları”, 8 bin 151 TL’si ise “Euro kur farkı zararları” kalemine yazıldı.