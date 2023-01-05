TÜFE'ye endeksli tahvilde iskonto oranı yüzde 70'e çıktı

05 Ocak 2023 Perşembe, 11:28

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açık piyasa işlemlerinin (APİ) teminat sistemindeki TÜFE endeksliler için iskonto oranı yüzde 60'tan yüzde 70'e yükseltildi. Söz konusu kağıtları teminat olarak kullanan bankalar her bir 100 birimlik piyasa değerine sahip TÜFE endeksli tahvil için 30 birim borçlanabilecek.

APİ’deki devlet tahvillerinin ağırlığını artıracak hamleyi değerlendiren Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, "Ağustos ayında yapılan düzenleme ile beraber de, değişken faizli kağıtlardan sabit faizli kağıtlara doğru bir kayış talebi oluşturulmak amaçlanmıştı. Bankaların menkul kıymet portföylerinde TÜFE’ye endekslilerin ciddi bir ağırlığı vardı, son dönemde getirilen kurallarla teminat sepetinin sabit faizli DİBS enstrümanlarında yoğunlaşması amaçlanmıştı. Enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda bankalar TÜFEX’ler sayesinde aktif tarafında ciddi bir gelir sağlıyorlar. TÜFE’ye göre değişen getirilere sahip menkul kıymetler kamu açısından bir yük teşkil etmekte, bu nedenle son dönem teminatlandırma kurallarında TÜFE endekslilerden sabit faizli enstrümanlara doğru bir kayış olması isteniyor. Bu amaçla da TÜFE endekslilerin iskonto oranı yüzde 60’ten yüzde 70’e çıkarılmış görünüyor" dedi.

TÜFE endeksli menkul kıymetlerde faizin değişken olduğunu hatırlatan Erkan, "Bu tabii bankaların da yüksek enflasyon döneminde bilanço korumasında önemli bir yer oluşturmuştu, çünkü TÜFE yükseldikçe bankalar daha fazla getiri elde ediyorlardı. Hazine bir süredir zaten dövize endeksli ihraç yapmıyor, yurtdışı Eurobond ihracı yapıyor. Yurtiçinde de daha fazla sabit getirili menkul kıymet ihraç ederek iç borç servisini kontrol edecektir. Son düzenleme de, Ağustos ayındaki düzenlemeye benzer şekilde TÜFEX’leri bankalar açısından daha az cazip hale getirmeyi ve menkul kıymetlerde ağırlığı sabit getirili devlet tahvillerine ağırlıklandırmayı amaçlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.



