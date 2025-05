TÜİK açıkladı: Kırmızı et üretiminde dev düşüş!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 10:43

Güncelleme: 02.05.2025 - 10:43

Kırmızı Et Üretimi 2024’te Yüzde 11,7 Azaldı, Çiğ Süt Üretimi İse Yüzde 4,7 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2024 yılı itibarıyla Türkiye'nin kırmızı et üretimi, bir önceki yıla göre önemli bir düşüş gösterdi. 2023’te 2 milyon 384 bin ton olan kırmızı et üretimi, 2024 yılında yüzde 11,7 oranında azalarak 2 milyon 105 bin 895 ton olarak tahmin ediliyor. Bu düşüşte, özellikle sığır eti üretimindeki yüzde 11,2'lik azalma dikkat çekti. Sığır etinin üretimi 1 milyon 483 bin 42 ton olurken, koyun eti üretimi yüzde 10,5 azalarak 509 bin 539 ton, keçi eti üretimi ise yüzde 22,8 azalarak 99 bin 532 ton oldu. Manda eti üretimi de yüzde 10,4’lük bir düşüşle 13 bin 781 ton seviyesine geriledi.

Son on yıl içinde kırmızı et üretimi önemli bir artış göstermişti. 2015 yılında 1 milyon 187 bin ton olan toplam üretim, 2024’te 2 milyon 105 bin tona ulaşarak belirgin bir artış kaydetti. 2023 yılında kırmızı et üretiminin yüzde 70,1’i sığır etinden, yüzde 23,9’u koyun etinden, yüzde 5,4’ü keçi etinden ve yüzde 0,6’sı manda etinden sağlanmışken, 2024 yılı itibarıyla sığır eti oranı yüzde 70,4'e çıkarken, koyun eti yüzde 24,2, keçi eti ise yüzde 4,7 olarak kaydedildi.

ÇİĞ SÜT ÜRETİMİ YÜZDE 4,7 ARTTI

Çiğ süt üretimi, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,7 oranında artarak 22 milyon 487 bin 757 tona yükseldi. 2023 yılında 21 milyon 481 bin ton olan çiğ süt üretimi, 2024’te belirgin bir artış gösterdi. İnek sütü üretimi yüzde 5,4 artarak önemli bir pay oluştururken, manda sütü üretimi ise yüzde 35,1 artışla dikkat çekti. Koyun sütü üretimi yüzde 2,9 azalırken, keçi sütü üretimi ise yüzde 11,2 oranında geriledi.

Çiğ süt üretiminin 2024 yılında yüzde 93,6’sını inek sütü, yüzde 4’ünü koyun sütü, yüzde 2,1’ini keçi sütü ve yüzde 0,3’ünü manda sütü oluşturdu. Üretilen çiğ sütün büyük bir kısmı, yani yüzde 57,7’si süt toplama merkezlerine ve süt işleme tesislerine gönderilirken, yüzde 18,3’ü doğrudan tüketiciye veya çeşitli satış kanallarına dağıtıldı. Ayrıca, üretilen çiğ sütün yüzde 15,9'u süt ürünü üretiminde kullanıldı.