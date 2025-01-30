Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dan yeni karar: Ödeme ve elektronik para kuruluşlarına düzenleme!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 11:05

Güncelleme: 30.01.2025 - 11:05

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, "Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 Aralık 2021'de yürürlüğe giren Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik'in 33'üncü maddesi kapsamında, fatura ödemelerine aracılık eden ödeme kuruluşları için asgari öz kaynak yükümlülüğü 15 milyon lira olarak güncellendi. Bu tutar, 2024'te 10 milyon liraya yükseltilmişti.

Ayrıca, ödeme hizmeti kullanıcılarının hesap bilgilerini çevrimiçi platformlarda sunanlar hariç olmak üzere, diğer ödeme kuruluşları için 30 milyon lira, elektronik para kuruluşları için ise 80 milyon lira olarak belirlendi. 2024'te yapılan güncellemeyle bu tutarlar sırasıyla 20 milyon lira ve 55 milyon lira olarak uygulanıyordu.

Tebliğ, 30 Haziran 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.