Türkiye’de kadın çalışanlara işyeri deneyimi sunan şirketler açıklanacak

10 Temmuz 2022 Pazar, 00:00

Türkiye’de geçtiğimiz yıl ilk kez açıklanan ve bu yıl 27 Eylül’de ikincisinin açıklanacağı Best Workplaces for Women™ 2022 Listesi’nde de kadın çalışanlar özelinde destekleri ve uygulamalarıyla kadın çalışanların daha yüksek güven kültürü deneyimlemelerini sağlayabilmiş en iyi işverenler olacak.

Great Place to Work® Best Workplaces for Women™ 2022 Listesi’ne aday olmak isteyen organizasyonların, 31 Temmuz 2022 tarihinden önce sertifikasyon programına dahil olup, Great Place to Work® harika işyeri kriterlerini sağlayarak Great Place to Work® Sertifikası sahibi olması gerekiyor.

"CİNSİYET DENGESİ ORANLARININ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"



Kadın çalışanların desteklendiği şirketlerin hem diğer çalışanlar hem de diğer tüm paydaşlar nezdinde pozitif algı oluşturduğunu belirten Great Place to Work® Türkiye Kurucusu ve Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Best Workplaces for Women Turkey 2021 listesinde geçtiğimiz yıl 21 organizasyon yer aldı. Bu organizasyonların çalışanlarının anket sonuçlarını incelediğimizde, kadınlara özel yazılı şirket politikalarının oluşturulmuş olduğunu, çalışan sayısı açısından cinsiyet dengesi oranlarının yakından takip edildiğini, cinsiyet dengesinin korunması adına hedefler konulup ölçümlendiğini gördük. Ayrıca bilinçdışı önyargıların azaltılmasının hedeflendiğini, yeni nesil çalışma modellerine yer verildiğini ve bazı şirketlerde, özellikle anne olan kadın çalışanları için evden çalışma desteğinin yanı sıra çocukları ile de sağlıklı bir şekilde ilgilenebilmeleri için ek zamanlar ve iş-yaşam dengesinin sağlanması için destekleyici faaliyetler de yapıldığını gözlemledik. Listeye giren organizasyonların birçoğunda ortak yaklaşımlar görsek de, bazılarında ezber bozan uygulamalara da rastladık. Örneğin bazı şirketlerde kadınların desteklendiği programlar şirket içerisinde markalaştırılmış ve günlük hayatın bir parçası olmuş. Bazılarındaysa dahiliyet endeksi ile kadın çalışanların karar mekanizmasına ne kadar dahil oldukları ölçümlenip, dengesizlik varsa, düzeltilmesi için harekete geçilmiş” dedi.

İŞYERİ OLARAK TESCİLLEME İMKANI

Great Place To Work® Enstitüsü, farklı büyüklük ve sektörlerdeki organizasyonlara 30 yıldan fazla süredir 5 kıtada 60’tan fazla ülkede mükemmel işyeri olmaları ve kendilerini geliştirmeleri konusunda ölçümlemeler yaparak, araştırma ve danışmanlık hizmeti veriyor. Her yıl dünyanın dört bir yanında aynı kriterler dahilinde 10 binden fazla şirket ve 10 milyondan fazla çalışanla gerçekleştirilen anketlerle global çapta kıyaslanabilir sonuçlar elde ediliyor. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Great Place to Work® sertifikasını elde eden organizasyonlar, bu unvanı 1 yıl boyunca tüm iletişim çalışmalarında kullanabiliyorlar.