'Üst yönetici'nin korkusu yavaşlama

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 03:16

Rapora göre bu karamsar görünüm, 12 yıl önce bu soru ilk defa sorulduğundan beri küresel ekonomik büyümede sahip olunan en kötümser bakış açısı. Ayrıca bu konuda 2021 ve 2022’deki araştırmaların sonuçlarına kıyasla kayda değer bir sapma var. Çünkü ekonomik büyümenin iyileşeceğini düşünenlerin (iyimserlerin) oranı 2021’de yüzde 76, 2022’de yüzde 77 idi.

Yine araştırmaya göre üst yöneticilerin yüzde 40’ı, şirketlerinin mevcut gidişatlarına devam etmesi halinde, önümüzdeki 10 yılda finansal olarak varlığını sürdüremeyeceğini düşünüyor.

Öte yandan mevcut koşullar karşısında bu yöneticiler maliyetleri düşürme ve gelir artışını teşvik etmenin yollarını arıyor. Yüzde 52’si (Türkiye yüzde 74) operasyonel maliyetlerin düşürüldüğünü, yüzde 51’i (Türkiye yüzde 75) fiyatların yükseltildiğini ve yüzde 48’i (Türkiye yüzde 48) ürün ve hizmetlerin çeşitlendirildiğini belirtiyor.