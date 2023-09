Vergisiz telefon satışı için tarih belli oldu: Peki Türkiye'de üretilen telefonlar hangileri?

Yayınlanma: 17.09.2023 - 13:58

Güncelleme: 17.09.2023 - 13:58

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim vaadi olarak üniversite öğrencilerine bir kereye mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı gerçekleşecek.

Ekim ayında TBMM’nin açılmasıyla yürürlüğe girmesi beklenen vergisiz telefon kapsamına alınacak ilk modeller ise belli oldu.

Vergisiz telefon düzenlemesinin sadece Türkiye’de üretilen modellerini kapsaması öğrencileri hayal kırıklığına uğrattı.

Düzenlemeye göre, ÖTV ve KDV alınmayacak telefonların belirli bir fiyat limitini de geçmemesi gerekiyor.

FİYATLARI DEĞİŞİYOR

Eylül 2023 itibarıyla Türkiye’de üretilen akıllı telefon modellerinin güncel fiyatları ortalama 5 bin TL ila 12 bin TL arasında değişiyor.

Öğrencilere vergisiz olarak hangi telefon ve bilgisayar modellerinin satılacağı merak konusu oldu.

Peki vergisiz verilecek olan telefon modelleri neler? Hangi markaların telefonlarında geçerli olacak? Vergisiz telefonları fiyatları ne kadar olacak? Vergisiz telefonlar ne zaman satışa çıkacak? Vergisiz telefonlarda yaş sınırı var mı?

BAKAN TARİH VERDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir canlı yayında üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilere bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gençlerin beklediği vergisiz cep telefonu ve bilgisayar düzenlemesinin yakın zamanda tamamlanacağını söyleyen Uraloğlu, yıl sonundan önce uygulamanın başlayacağına işaret etti.

Uraloğlu, vergisiz telefon ve bilgisayar satışına ilişkin “Zannediyorum ki bugünlerde tamamlanır, yıl sonuna gitmeden kamuoyuna duyurulur ve başlatılır” dedi.

FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Vergi uzmanı Muhammet Bayram vergisiz telefon ve bilgisayarların fiyatlarının ne kadar düşeceğini açıkladı.

Bayram açıklamasında şu sözleri kaydetti:

"Bilgisayarlar üzerinde bizim ülkemizde yüzde 18 oranında KDV söz konusu. Ama akıllı telefon olarak adlandırılan cihazlarda ise yüzde 1 puanlık Kültür Bakanlığı payı, yüzde 12 TRT payı, bunların üzerine yüzde 50 ÖTV ve onun da üzerine yüzde 18 KDV uygulanıyor. Toplamdaki vergi oranı yüzde 100'e varıyor. Vergisiz bir telefon veya tablet, notebook gibi bir cihaz alınırsa bunun vergisiz fiyatı yarı yarıya gelecektir. Yani 2 bin tl olan akıllı cihazın bedeli bin tl ye düşecektir. Bu uygulama büyük ihtimalle yerli bilgisayar ve akıllı telefon üreticilerine uygulanacaktır. Çünkü yabancı akıllı telefon ve bilgisayar üreticilerine uygulanması durumunda cari açığı arttırma durumu söz konusu olacaktır. Bu nedenle yerli firmaların cihazları öğrencilere vergisiz bir şekilde sunulacaktır."

YAŞ SINIRI VAR MI?

Son açıklanan bilgilere göre vergisiz verilecek olan telefon ve bilgisayar uygulaması kapsamında herhangi bir yaş sınırlaması bulunmuyor. Lisans, açıköğretim ve yüksek lisans öğrencilerinin hepsi bu uygulamadan faydalanabilecek.

VERGİSİZ OLARAK SATILACAK TELEFON MODELLERİ

Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,

OPPO: A15, Reno 5 Lite,

Vivo: Y11s, Y21s, Y53s

Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,

TCL: 20 SE, 20 E, L7,

Reeder: S19 Max Pro S, S23 Pro Max, S19 Max Pro, S19 Max

Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,

Tecno Mobile: Camon 16,

General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro

Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus

OMIX: X5

TELEFONLARDAN VERGİ NE KADAR ALINIYOR?

Kültür Bakanlığı Payı (%1)

TRT Bandrolü (%12)

Özel Tüketim Vergisi (%25 - %50)

Katma Değer Vergisi (%20)

Bir akıllı telefon satın almak istediğinizde Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrolü, Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi olmak üzere dört farklı vergi ödeniyor.