Gaye Erkan ile Erdoğan ilk kez görüşecek! Miyase İlknur anlattı: "3 ihtimal var.."

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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında ortaya atılan iddiaları Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Miyase İlknur Cumhuriyet TV'de yorumladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Ocak 2024 Pazartesi, 17:44

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında ortaya atılan iddiaları Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Miyase İlknur Cumhuriyet TV'de yorumladı. 

Hafize Gaye Erkan TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Miyase İlknur Ekonomi Bakanı Ekonomik kriz Mehmet Şimşek

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