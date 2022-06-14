VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.850 puanda dengelendi.
Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.855,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 2.850 seviyesinden işlem görüyor.
Dün küresel piyasalarda artan risk algısına paralel satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,4 azalışla 2.831,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.
"RİSK İŞTAHI DÜŞÜK"
Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu kontrol altına almak için atacağı adımların ülkeyi resesyona sokacağı endişesiyle risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 96 ihtimalle bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak toplantısında 75 baz puan faiz artıracağının tahmin edildiğini bildiren analistler, Fed yetkililerinin daha önce bu durumu olasılık dışı olarak nitelendirdiklerini ifade etti.
"FED KARARLARI ÖNCESİ TEMKİNLİ OLUNMALI"
Analistler, dünkü sert düşüşün ardından küresel bazda vadeli işlem piyasalarının bugünkü açılışlarda yükseliş kaydettiğini, ancak yatırımcıların Fed kararları öncesinde temkinli olmasının faydalı olabileceğini dile getirdi.
Yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.800 ve 2.785 seviyelerinin destek, 2.860 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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