VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.836 puanda dengelendi.
Haziran vadeli endeks kontratı, en yüksek 2.840,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2.836 seviyesinden işlem görüyor.
Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 2 artışla 2.823,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek, 2.830,25 puana çıktı.
Analistler, küresel pay piyasalarının resesyon endişeleriyle yeni haftaya temkinli bir başlangıç yaptığını kaydederek, hafta boyunca önemli merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olacağını söyledi.
PİYSALARDA OYNAKLIK ARTABİLİR
Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve diğer yetkililerin tahvil faizlerindeki oynaklığı azaltacak araca ilişkin açıklama yapmasının beklendiğini dile getiren analistler, açıklamaların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.
Analistler, bugün ABD piyasalarının kapalı olacağını anımsatarak, yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan endeks kontratında 2.860 puanın direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, 2.800 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini bildirdi.
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