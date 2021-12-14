Yabancı bankalar bıraktı; TL tahmin edilemez oldu

14 Aralık 2021 Salı, 09:37

Gazetemiz yazarı Erdal Sağlam, kaleme aldığı son yazıda TL'deki değer kaybına değindi.

Yabancı bankaların artık TL için tahmin yapmayı bıraktığını ifade eden Sağlam, şunları belirtti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz indirme ısrarı sürdükçe kurlardaki yükselişin önü alınamıyor. Kurlardaki artış ticaretin olumsuz etkilenmesine neden olurken bazı yabancı bankalar, TL için artık tahmin yapmayı bile bıraktılar. Uluslararası rating kuruluşlarından, kurlardaki artışın etkisiyle gelen, uyarı notları da hızlandı. Fitch’ten sonra Moody’s de not indirimi yapmadan ülke ekonomisinin görünümünü durağandan negatife çevirdi; Fitch, Türk bankalarının görünümünü de negatife çevirdiğini açıkladı. Bu değerlendirmeleri, kısa sürede toparlanma olmadığı takdirde, not indirimlerine başlanacağının işareti olarak görmek gerekiyor. Zaten yatırım yapılabilir seviyenin iki derece altına inen Türkiye’nin kredi notu daha da aşağı gelebilir."

Yani Bakan Nurettin Nebati'nin 'faiz' hakkındaki açıklamaları ile TL'nin bir kez daha değer kaybı yaşadığını hatırlatan Sağlam, yazısını şöyle sürdürdü:

"Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin hafta sonunda iş dünyasıyla yaptığı toplantının ardından faiz indirimlerinin devam edeceği kanısı pekişti. Nebati’nin Habertürk’e verdiği demeçte “yeni ekonomik programı faiz artırmadan başarıya ulaştıracaklarını” söylemesi dikkat çekti. Dolar kuru dün sabah saatlerinde 14.75 TL’ye kadar çıktı. Daha önce 13.8-13.9 TL seviyesine geldiğinde müdahale eden Merkez Bankası’nın bir süre bekleyip daha sonra yeniden döviz müdahalesi yaptığını gördük. Ancak müdahaleye rağmen kurlar ancak 14.3 TL seviyelerine indi. Dün piyasaların açılmasıyla birlikte özellikle yabancı bankalardan mesajlar yağmaya başladı. Fed’in ve İngiltere Merkez Bankası’nın parasal sıkılaştırma kararları alması beklenen bu hafta içinde Merkez Bankası’ndan 1 puanlık indirim beklentisi açıkça öne çıkıyor. Bu nedenle de kurların çıkışına devam edeceği beklentisiyle dövize talebin canlı olduğunu görüyoruz. Merkez Bankası müdahalelerinin işe yaramadığı konusunda bir yargı var ve giderek ağırlık kazanıyor. Yönetimin kur artışını önlemek için başka müdahale araçlarını devreye sokacağı beklentisi var ama bunların da etkili olamayacağı konuşuluyor. Özet olarak faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisi kurlardaki panik hareketini devam ettiriyor. Kısa dönem içinde yüklü bir faiz artışı yapılmadığı takdirde kurlardaki artışın durdurulamayacağı açıkça ortaya çıkıyor."

Sağlam'ın "Artık TL için tahmin bile yapılamıyor" başlıklı yazısının devamını okumak için tıklayın.