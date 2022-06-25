Yemen buğdayda kırmızı alarm verdi, AB'ye çağrı yaptı

25 Haziran 2022 Cumartesi, 17:40

Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Vaid Bazib, resmi haber ajansı SABA'da yayınlanan açıklamasında, küresel gıda krizi ve Rusya-Ukrayna savaşının Yemen'e buğday ithalatı üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; ülkesinin ithal ettiği toplam buğdayın yüzde 46'sından fazlasının bu iki ülkeden tedarik edildiğine dikkat çeken Bazib, "Yemen'deki stratejik buğday stokunun önümüzdeki ayın ortasında sona ermek üzere" dedi.

Yemenli Bakan, Avrupa Birliği ülkelerine buğday satın alabilmek için yeni pazarlar bulmasına yardımcı olunması çağrısında bulundu.