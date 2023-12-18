Yeniden yapılanma için el ele verdiler

Yayınlanma: 18.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.12.2023 - 03:00

Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, “Sorunun bir parçasıysak, çözümün de bir parçası olmalıyız” dedi. İhtiyaç Haritası kurucu ortağı Mert Fırat, “Yapabileceğimiz her yerde insanlara işleri ve geçim kaynaklarını geri kazandırmak için de sorumluluk alıyoruz” dedi.

UNDP Türkiye Temsilcisi Louisa Vinton, deprem bölgesinde yaklaşık 1 milyon kişinin geçici konaklama bölgelerinde yaşadığını, bunların acilen kalıcı konutlara taşınması gerektiğini söyledi.