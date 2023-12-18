Yeniden yapılanma için el ele verdiler

Enerjisa Enerji öncülüğünde kurulan Daha İyi Bir Gelecek platformu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, Gaziantep ve Adana Ticaret Odası ve İhtiyaç Haritası Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezi (RRDC) projesini hayata geçirdi.

Şehriban Kıraç
Yayınlanma: 18.12.2023 - 03:00
Yeniden yapılanma için el ele verdiler
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Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, “Sorunun bir parçasıysak, çözümün de bir parçası olmalıyız” dedi. İhtiyaç Haritası kurucu ortağı Mert Fırat, “Yapabileceğimiz her yerde insanlara işleri ve geçim kaynaklarını geri kazandırmak için de sorumluluk alıyoruz” dedi.

UNDP Türkiye Temsilcisi Louisa Vinton, deprem bölgesinde yaklaşık 1 milyon kişinin geçici konaklama bölgelerinde yaşadığını, bunların acilen kalıcı konutlara taşınması gerektiğini söyledi. 


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