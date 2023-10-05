Açık Mektup (Open Letter) nedir?
Açık mektup, ekonomik düzenin temel taşlarından biri olan TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Kanunu'nun 42. maddesi çerçevesinde önemli bir kavramı ifade eder.
TCMB Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca enflasyon hedeflerine ulaşılamaması veya ulaşılamaması olasılığının ortaya çıkması halinde, söz konusu durumun nedenlerinin ve alınması gereken önlemlerin Hükûmete yazılı olarak bildirildiği ve aynı zamanda kamuoyuna açıklandığı yazılı metindir. Açık mektup, enflasyonun nokta hedef etrafında belirlenen simetrik belirsizlik aralığı dışında bir noktada oluşması durumunda şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri gereğince yazılır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tapuda yeni düzenleme geliyor
- AYM'den Can Atalay kararı!
- 'Erdoğan'ın seçimden önceki görüşüymüş'
- Şikâyetini Allah’a yapan hâkim
- Herkesin merak ettiği 'köstebek' bakan açıklandı!
- Ali Koç o görüntü hakkında ilk kez konuştu!
- İYİ Parti'nin Eskişehir adayı belli oldu!
- 'Terbiyesizce davranışlar'
- Masada 'Ankara' varmış!
- 'Çok istedik ama olmadı!'