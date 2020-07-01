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Daha önce birçok Guinness rekoru kıran 78 yaşındaki emekli SAT
Komandosu Namık Ekin ise "Deniz asla hata kabul etmez, burada en büyük
rakiplerimizden biri hipotermi dediğimiz vücut ısımızın düşmesi, biz de onu
kolluyor olacağız. Emre hep söyler 'Bana kulacım kadar yakınsın' diyerek, uzun
yüzüşleri var. Biz ona bu rekorda uzun süreli dayanıklılık antrenmanı yaptırmak
istedik. Ben performans antrenörü olarak uzun süreli dayanıklılığını geliştirip
bu süreçte de biraz hızlı olmasını sağlamak istiyorum." diye konuştu.
İki yüzücü yaklaşık 10 dakikalık ısınmanın ardından Çınarcık'a doğru ilk
kulaçlarını attı. Yüzücülerin mesafeyi, olağan şartlarda yaklaşık 10 saatte
tamamlaması bekleniyor.
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