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Daha önce birçok Guinness rekoru kıran 78 yaşındaki emekli SAT Komandosu Namık Ekin ise "Deniz asla hata kabul etmez, burada en büyük rakiplerimizden biri hipotermi dediğimiz vücut ısımızın düşmesi, biz de onu kolluyor olacağız. Emre hep söyler 'Bana kulacım kadar yakınsın' diyerek, uzun yüzüşleri var. Biz ona bu rekorda uzun süreli dayanıklılık antrenmanı yaptırmak istedik. Ben performans antrenörü olarak uzun süreli dayanıklılığını geliştirip bu süreçte de biraz hızlı olmasını sağlamak istiyorum." diye konuştu.

İki yüzücü yaklaşık 10 dakikalık ısınmanın ardından Çınarcık'a doğru ilk kulaçlarını attı. Yüzücülerin mesafeyi, olağan şartlarda yaklaşık 10 saatte tamamlaması bekleniyor.