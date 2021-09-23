23 Eylül Perşembe spor gündemindeki karşılaşmalar

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2021 Perşembe, 09:56
<p>Süper Lig'de 6.hafta son buluyor, milli voleybolcular son maçına çıkıyor, Para Tekvando Avrupa Şampiyonası başlıyor. İşte 23 Eylül Perşembe gününün önemli spor karşılaşmaları...</p>

Süper Lig'de 6.hafta son buluyor, milli voleybolcular son maçına çıkıyor, Para Tekvando Avrupa Şampiyonası başlıyor. İşte 23 Eylül Perşembe gününün önemli spor karşılaşmaları...

<p>Süper Lig'de 6.hafta mücadelesi Konyaspor-Trabzonspor, Alanyaspor-Kasımpaşa ve Fenerbahçe-Giresunspor maçlarıyla tamamlanacak.</p>

Süper Lig'de 6.hafta mücadelesi Konyaspor-Trabzonspor, Alanyaspor-Kasımpaşa ve Fenerbahçe-Giresunspor maçlarıyla tamamlanacak.

<p>18 Yaş Altı Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası B Grubu'nda dördüncü ve son maçına Mısır karşısında çıkıyor.</p>

18 Yaş Altı Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası B Grubu'nda dördüncü ve son maçına Mısır karşısında çıkıyor.

<p>FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri'nde Bellona Kayseri Basketbol, A Grubu'ndaki ikinci maçında Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımıyla karşılaşacak.</p>

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri'nde Bellona Kayseri Basketbol, A Grubu'ndaki ikinci maçında Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımıyla karşılaşacak.

<p>FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri ilk maçında Hatayspor, İsrail'in Elitzur Holon takımıyla karşılacak.<br></p>

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri ilk maçında Hatayspor, İsrail'in Elitzur Holon takımıyla karşılacak.

<p>Para Tekvando Avrupa Şampiyonası, 20'ye yakın ülkeden 100 civarında sporcunun katılımıyla İstanbul'da yapılacak.</p>

Para Tekvando Avrupa Şampiyonası, 20'ye yakın ülkeden 100 civarında sporcunun katılımıyla İstanbul'da yapılacak.

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