3 ilde sağanak etkili oldu; ev ve iş yerlerini su bastı

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2022 Salı, 18:01
<p>Meteroloji'nin uyarısının ardından Adana, Hatay ve Niğde'de sağanak etkili oldu.</p>

Meteroloji'nin uyarısının ardından Adana, Hatay ve Niğde'de sağanak etkili oldu.

<p>Cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.</p>

Cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

<p>Meteoroloji'nin<strong> 'kuvvetli yağış'</strong> uyarısının ardından Adana'nın Kozan ilçesinde Tufanpaşa Mahallesi, Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Savaş, Hürriyet, Süleymaniye mahalleleri ile Niğde'nin birçok köyünde cadde ve sokaklar göle döndü. </p>

Meteoroloji'nin 'kuvvetli yağış' uyarısının ardından Adana'nın Kozan ilçesinde Tufanpaşa Mahallesi, Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Savaş, Hürriyet, Süleymaniye mahalleleri ile Niğde'nin birçok köyünde cadde ve sokaklar göle döndü. 

<p>Sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı. Rögarların tıkanması nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. </p>

Sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı. Rögarların tıkanması nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. 

<p>Birçok noktada tarım arazileri ile sanayi bölgeleri zarar gördü. Niğde'nin Hıdırlık mevkisinde eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede sel oluştu.</p>

Birçok noktada tarım arazileri ile sanayi bölgeleri zarar gördü. Niğde'nin Hıdırlık mevkisinde eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede sel oluştu.

<p>Kuvvetli yağışın durduğu bölgelerde belediye ekipleri, suları tahliye etmek için çalışma başlattı.</p>

Kuvvetli yağışın durduğu bölgelerde belediye ekipleri, suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

<p> Suların çekilmesinin ardından bölgede hasar tespit çalışmasının başlatılacağı bildirildi.</p>

 Suların çekilmesinin ardından bölgede hasar tespit çalışmasının başlatılacağı bildirildi.

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