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Fatih Terim önderliğinde şampiyonluğu son maçta averajla kaçıran Galatasaray, Falcao, Feghouli ve Babel gibi yıldızların yüksek maaşlarından dolayı zarar eden kulüplerin en başında geliyor. Galatasaray, 2020-2021 sezonu zararını 434 milyon TL olarak açıkladı.