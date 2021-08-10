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Geçen sezon şampiyonluk parolasıyla çıkan Fenerbahçe, 22 transfer yaparak adeta takımını baştan kurdu. Transferde Mesut Özil, İrfancan Kahveci ve Samatta gibi yıldız isimlere yönelen Fenerbahçe, üçüncülükten öteye gidemedi. 2019-2020 sezonunda 151 milyon TL zarar açıklayan kulüp, bu sezon 200 milyon TL zarar açıkladı.
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