<p>4 büyüklerin, 2020-2021 yılındaki mali bilançosu açıklandı. KAP bildiriminde bulunan kulüplerin, mali tablolar incelendiğinde oldukça zarar ettiği görüldü. Süper Lig şampiyonunun, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılamayacak olması, kulüpleri&nbsp; düşündürmeye devam ediyor.</p>
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4 büyüklerin, 2020-2021 yılındaki mali bilançosu açıklandı. KAP bildiriminde bulunan kulüplerin, mali tablolar incelendiğinde oldukça zarar ettiği görüldü. Süper Lig şampiyonunun, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılamayacak olması, kulüpleri  düşündürmeye devam ediyor.

<p>Fatih Terim önderliğinde şampiyonluğu&nbsp; son maçta averajla kaçıran Galatasaray, Falcao, Feghouli ve Babel gibi yıldızların yüksek maaşlarından dolayı zarar eden kulüplerin en başında geliyor. Galatasaray, 2020-2021 sezonu zararını 434 milyon TL olarak açıkladı.</p>
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Fatih Terim önderliğinde şampiyonluğu  son maçta averajla kaçıran Galatasaray, Falcao, Feghouli ve Babel gibi yıldızların yüksek maaşlarından dolayı zarar eden kulüplerin en başında geliyor. Galatasaray, 2020-2021 sezonu zararını 434 milyon TL olarak açıkladı.

<p>2020-2021 sezonunda, kulüp efsanesi&nbsp; Sergen Yalçın teknik direktörlüğünde mütevazi bir kadro kurmasına rağmen 16. şampiyonluğunu elde eden Beşiktaş , 1 Haziran 2020 - 31 Mayıs 2021 tarihli dönem borcunu 389 milyon TL olarak açıkladı.</p>
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2020-2021 sezonunda, kulüp efsanesi  Sergen Yalçın teknik direktörlüğünde mütevazi bir kadro kurmasına rağmen 16. şampiyonluğunu elde eden Beşiktaş , 1 Haziran 2020 - 31 Mayıs 2021 tarihli dönem borcunu 389 milyon TL olarak açıkladı.

<p>Geçen sezon Eddie Newton ile başlayan ancak daha sonra Abdullah Avcı'yla toparlanış sürecine giren Trabzonspor, sezonu dördüncü sırada bitrmişti. Trabzonspor, 2020-2021 sezonu kulüp zaraını 228 milyon TL olarak açıkladı.</p>
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Geçen sezon Eddie Newton ile başlayan ancak daha sonra Abdullah Avcı'yla toparlanış sürecine giren Trabzonspor, sezonu dördüncü sırada bitrmişti. Trabzonspor, 2020-2021 sezonu kulüp zaraını 228 milyon TL olarak açıkladı.

<p>Geçen sezon şampiyonluk parolasıyla çıkan Fenerbahçe, 22 transfer yaparak adeta takımını baştan kurdu. Transferde Mesut Özil, İrfancan Kahveci ve Samatta gibi yıldız isimlere yönelen Fenerbahçe, üçüncülükten öteye gidemedi. 2019-2020 sezonunda 151 milyon TL zarar açıklayan kulüp, bu sezon 200 milyon TL zarar açıkladı.</p>
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Geçen sezon şampiyonluk parolasıyla çıkan Fenerbahçe, 22 transfer yaparak adeta takımını baştan kurdu. Transferde Mesut Özil, İrfancan Kahveci ve Samatta gibi yıldız isimlere yönelen Fenerbahçe, üçüncülükten öteye gidemedi. 2019-2020 sezonunda 151 milyon TL zarar açıklayan kulüp, bu sezon 200 milyon TL zarar açıkladı.

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