Notu dikkat çekti: İşte Abdulhamit Gül'ün istifa sonrası ilk fotoğrafı

cumhuriyet.com.tr
14 Şubat 2022 Pazartesi, 10:44
Notu dikkat çekti: İşte Abdulhamit Gül'ün istifa sonrası ilk fotoğrafı

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, bakanlıktan istifası sonrası ilk fotoğrafı paylaşıldı.

Notu dikkat çekti: İşte Abdulhamit Gül'ün istifa sonrası ilk fotoğrafı

Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karar ile görevden alınan Gül'ün yerine Bekir Bozdağ getirilmişti.

Notu dikkat çekti: İşte Abdulhamit Gül'ün istifa sonrası ilk fotoğrafı

Gül'ün Adalet Bakanlığı'ndan istifası sonrası ise ilk fotoğrafını kardeşi Sabiha Doğan Twitter hesabından paylaştı. Fotoğrafta Gül'ün, sobada patates közlediği görüldü.

Notu dikkat çekti: İşte Abdulhamit Gül'ün istifa sonrası ilk fotoğrafı

Gül'ün kardeşi fotoğrafı "Aydınlık" notuyla paylaştı.

Notu dikkat çekti: İşte Abdulhamit Gül'ün istifa sonrası ilk fotoğrafı

ABDULHAMİT GÜL KİMDİR?

Mart 1977'de Gaziantep'te dünyaya gelen Abdulhamit Gül, Nizip İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Bir süre serbest avukatlık yapan Gül, AKP'nin 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyeliğine seçildi ve partide Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

25, 26 ve 27. Dönem Gaziantep Milletvekiliği yaptı, AKP'nin 5. Olağan, 2. ve 3. Olağanüstü Büyük Kongrelerinde yeniden MKYK Üyeliğine seçildi ve Parti Genel Sekreterliği görevini üstlendi.

Temmuz 2017 tarihindeki kabine değişikliğiyle 65. Hükümet'te Bekir Bozdağ yerine Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Gül, Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi'nde de aynı görevini sürdürdü.

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