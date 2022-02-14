Notu dikkat çekti: İşte Abdulhamit Gül'ün istifa sonrası ilk fotoğrafı
ABDULHAMİT GÜL KİMDİR?
Mart 1977'de Gaziantep'te dünyaya gelen Abdulhamit Gül, Nizip İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.
Bir süre serbest avukatlık yapan Gül, AKP'nin 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyeliğine seçildi ve partide Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
25, 26 ve 27. Dönem Gaziantep Milletvekiliği yaptı, AKP'nin 5. Olağan, 2. ve 3. Olağanüstü Büyük Kongrelerinde yeniden MKYK Üyeliğine seçildi ve Parti Genel Sekreterliği görevini üstlendi.
Temmuz 2017 tarihindeki kabine değişikliğiyle 65. Hükümet'te Bekir Bozdağ yerine Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Gül, Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi'nde de aynı görevini sürdürdü.
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