Abdullah Avcı kendi puan ortalaması rekorunu Trabzonspor'da kırdı

Kariyeri boyunca A takım seviyesinde sırasıyla İBB, Türkiye Milli Takımı, Başakşehir, Beşiktaş ve son olarak da Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başına geçtikten sonra kariyerinde en yüksek puan ortalamasını yakaladı. Fakat Avcı, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan beri maç başı ortalama 2,29 puan toplayan şampiyonların ise hala gerisinde. İşte Avcı'nın takımlara göre puan ortalamaları...