Abdullah Avcı kendi puan ortalaması rekorunu Trabzonspor'da kırdı

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2021 Pazartesi, 12:58
<p>Kariyeri boyunca A takım seviyesinde sırasıyla İBB, Türkiye Milli Takımı, Başakşehir, Beşiktaş ve son olarak da Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başına geçtikten sonra kariyerinde en yüksek puan ortalamasını yakaladı. Fakat Avcı, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan beri maç başı ortalama 2,29 puan toplayan şampiyonların ise hala gerisinde. İşte Avcı'nın takımlara göre puan ortalamaları...</p>

Kariyeri boyunca A takım seviyesinde sırasıyla İBB, Türkiye Milli Takımı, Başakşehir, Beşiktaş ve son olarak da Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başına geçtikten sonra kariyerinde en yüksek puan ortalamasını yakaladı. Fakat Avcı, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan beri maç başı ortalama 2,29 puan toplayan şampiyonların ise hala gerisinde. İşte Avcı'nın takımlara göre puan ortalamaları...

<p>▪ İBB: 1.46<br></p>

▪ İBB: 1.46

<p>▪ Türkiye: 1.22<br></p>

▪ Türkiye: 1.22

<p>▪ Başakşehir: 1.85<br></p>

▪ Başakşehir: 1.85

<p>▪ Beşiktaş: 1.33<br></p>

▪ Beşiktaş: 1.33

<p>▪ Trabzonspor: 1.98<br></p>

▪ Trabzonspor: 1.98

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