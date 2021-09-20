Abdullah Avcı kendi puan ortalaması rekorunu Trabzonspor'da kırdı
Kariyeri boyunca A takım seviyesinde sırasıyla İBB, Türkiye Milli Takımı, Başakşehir, Beşiktaş ve son olarak da Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başına geçtikten sonra kariyerinde en yüksek puan ortalamasını yakaladı. Fakat Avcı, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan beri maç başı ortalama 2,29 puan toplayan şampiyonların ise hala gerisinde. İşte Avcı'nın takımlara göre puan ortalamaları...
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