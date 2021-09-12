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Edinilen bilgiye göre; Mehmet Karahan idaresindeki 27 BEH 27 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyon, Adana’dan Gaziantep'e doğru hareket halindeyken Ceyhan ilçesi yakınlarında devrildi. İddiaya göre; şoför, hatalı sollama yapan bir tıra çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı ve otoyol bariyerlerine çarpan kamyon, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra yan yattı.
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