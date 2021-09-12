<p>Edinilen bilgiye göre; Mehmet Karahan idaresindeki 27 BEH 27 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyon, Adana’dan Gaziantep'e doğru hareket halindeyken Ceyhan ilçesi yakınlarında devrildi. İddiaya göre; şoför, hatalı sollama yapan bir tıra çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı ve otoyol bariyerlerine çarpan kamyon, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra yan yattı.&nbsp;<br></p>
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Edinilen bilgiye göre; Mehmet Karahan idaresindeki 27 BEH 27 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyon, Adana’dan Gaziantep'e doğru hareket halindeyken Ceyhan ilçesi yakınlarında devrildi. İddiaya göre; şoför, hatalı sollama yapan bir tıra çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı ve otoyol bariyerlerine çarpan kamyon, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra yan yattı. 

<p>Karayan, kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Araçta bulunan tonlarca sebze ve meyve otoyol ve kenarına saçıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, otoyolda önlem alarak trafiğin kontrollü bir şekilde ilerlemesini sağladı.<br></p>
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Karayan, kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Araçta bulunan tonlarca sebze ve meyve otoyol ve kenarına saçıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, otoyolda önlem alarak trafiğin kontrollü bir şekilde ilerlemesini sağladı.

<p>Öte yandan otoyolu kullanan ve tarım işçilerini taşıyan bir araçta bulunan tarım işçileri, otoyola saçılan sebze ve meyveleri topladı.<br></p>
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Öte yandan otoyolu kullanan ve tarım işçilerini taşıyan bir araçta bulunan tarım işçileri, otoyola saçılan sebze ve meyveleri topladı.

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