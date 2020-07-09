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Adana’da 384 yılında Roma İmparatoru Hadrian tarafından,
mimar Auxentius'a inşa ettirilerek 'Justinian Köprüsü' adı verilen ve zamanla
Taşköprü adını alan tarihi köprüye daha önce temizlenip silinmesine rağmen yine
sprey boyalarla yazılar yazıldı. Adanalılar 16 asırlık köprüye verilen zarara
tepki gösterdi.
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