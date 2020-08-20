<p>Bezbol sahası ve kulübünün olmadığı Adana'da, beyzbol sopaları yoğun ilgi görüyor.&nbsp;<br></p>
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Bezbol sahası ve kulübünün olmadığı Adana'da, beyzbol sopaları yoğun ilgi görüyor. 

<p>Spor malzemeleri ve ahşap imalatı yapılan iş yerlerinde, 20-30 TL arası değişen fiyatlarla satılan beyzbol sopalarının özellikle 18-30 yaş arası kişiler tarafından sporun dışında savunma amaçlı olarak kullanıldığı belirtildi.&nbsp;<br></p>
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Spor malzemeleri ve ahşap imalatı yapılan iş yerlerinde, 20-30 TL arası değişen fiyatlarla satılan beyzbol sopalarının özellikle 18-30 yaş arası kişiler tarafından sporun dışında savunma amaçlı olarak kullanıldığı belirtildi. 

<p>Seyhan ilçesinde ahşap ev gereçleri yapan Mehmet Ali Özçağla, beyzbol sopalarını talep edenlerin, genellikle kendilerini savunma amaçlı kullandıklarını söyledi.&nbsp;<br></p>
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Seyhan ilçesinde ahşap ev gereçleri yapan Mehmet Ali Özçağla, beyzbol sopalarını talep edenlerin, genellikle kendilerini savunma amaçlı kullandıklarını söyledi. 

<p>Beyzbol sopalarının fiyatlarının boyutuna göre değiştiğini 20 ila 30 TL arasında satıldığını dile getiren, Özçağla, "Evlerde ve otomobillerde bulunduruyorlar. Herhangi bir kavga anında kullanmak için. Günlük 5-6 adet satıyoruz, fiyatları boyutuna göre değişiyor.&nbsp;<br></p>
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Beyzbol sopalarının fiyatlarının boyutuna göre değiştiğini 20 ila 30 TL arasında satıldığını dile getiren, Özçağla, "Evlerde ve otomobillerde bulunduruyorlar. Herhangi bir kavga anında kullanmak için. Günlük 5-6 adet satıyoruz, fiyatları boyutuna göre değişiyor. 

<p>Gelen müşterilerimiz açık açık söylüyor, 'Arabaya koyacağım, kendimi savunmak için' diyorlar. Caydırıcı oluyor" dedi.<br></p>
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Gelen müşterilerimiz açık açık söylüyor, 'Arabaya koyacağım, kendimi savunmak için' diyorlar. Caydırıcı oluyor" dedi.

<p>Kentte belli aralıklarla denetimlerde bulunan polis, araçlarda yaptığı aramalar sırasında bulduğu çok sayıda beyzbol sopasına el koyuyor.</p>
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Kentte belli aralıklarla denetimlerde bulunan polis, araçlarda yaptığı aramalar sırasında bulduğu çok sayıda beyzbol sopasına el koyuyor.

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