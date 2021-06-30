<p>Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Olağan Mali Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu'nun açıklamalar şöyle:&nbsp;</p>
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Olağan Mali Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu'nun açıklamalar şöyle: 

<p>"Uğurcan Çakır'ı niye satmayayım? Ben o hatayı bir kez yaptım. Abdülkadir Ömür için Manchester City 23 milyon verdiğinde satmadım. Biz geldiğimizde Uğurcan üçüncü kaleciydi. Bu kararı biz vereceğiz."</p>
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"Uğurcan Çakır'ı niye satmayayım? Ben o hatayı bir kez yaptım. Abdülkadir Ömür için Manchester City 23 milyon verdiğinde satmadım. Biz geldiğimizde Uğurcan üçüncü kaleciydi. Bu kararı biz vereceğiz."

<p>"Son iki yıl içerisinde iki sermaye atrırımı yapılarak 100 milyon TL olan sermaye 500 milyon TL'ye yükseltilmiştir. Yapılan sermaye artırımı modeliyle kulübün kasasına karşılıksız olarak 210 milyon TL kaynak sağlanmıştır. 21.10.2018 tarihinde borsada Trabzonspor'un hisse senedinin değeri 132 milyon TL idi. Bugün itibariyle 10 katın üzerinde bir artış göstererek İMKB'de 1.4 milyar TL'nin üzerine çıkmıştır. Sermaye artırımlarımız bu yükselişin en büyük etkeni olmuştur."</p>
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"Son iki yıl içerisinde iki sermaye atrırımı yapılarak 100 milyon TL olan sermaye 500 milyon TL'ye yükseltilmiştir. Yapılan sermaye artırımı modeliyle kulübün kasasına karşılıksız olarak 210 milyon TL kaynak sağlanmıştır. 21.10.2018 tarihinde borsada Trabzonspor'un hisse senedinin değeri 132 milyon TL idi. Bugün itibariyle 10 katın üzerinde bir artış göstererek İMKB'de 1.4 milyar TL'nin üzerine çıkmıştır. Sermaye artırımlarımız bu yükselişin en büyük etkeni olmuştur."

<p>"Kura çekimine kadar CAS kararı çıkmasaydı Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edecektik. Ceza almamız için Türkiye'den de UEFA'ya baskı yapıldığına dair, bir profesyonelin ifadesi var. O isimler sorulursa söylerim. Ben kimseyi korumuyorum arkadaşlar. Ben 30 senedir Trabzonspor'a hizmet ediyorum. Benim koruyacağım, kollayacağım tek kulüp Trabzonspor'dur. Trabzonspor Başkanı başka kime hizmet edebilir?"</p>
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"Kura çekimine kadar CAS kararı çıkmasaydı Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edecektik. Ceza almamız için Türkiye'den de UEFA'ya baskı yapıldığına dair, bir profesyonelin ifadesi var. O isimler sorulursa söylerim. Ben kimseyi korumuyorum arkadaşlar. Ben 30 senedir Trabzonspor'a hizmet ediyorum. Benim koruyacağım, kollayacağım tek kulüp Trabzonspor'dur. Trabzonspor Başkanı başka kime hizmet edebilir?"

<p>Ahmet Ağaoğlu, Eskişehirspor'un kendilerine olan borcu ödememesi halinde borçsuzluk kağıdına imza atmayacaklarını açıkladı. Ağaoğlu, "310 B€ ödeyip de transfer penceresini açamıyorsa onların sorunu. Bu, o gün hayatını kaybeden Mustafa'nın davasıdır. Bu konuda tavrımız nettir." dedi.</p>
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Ahmet Ağaoğlu, Eskişehirspor'un kendilerine olan borcu ödememesi halinde borçsuzluk kağıdına imza atmayacaklarını açıkladı. Ağaoğlu, "310 B€ ödeyip de transfer penceresini açamıyorsa onların sorunu. Bu, o gün hayatını kaybeden Mustafa'nın davasıdır. Bu konuda tavrımız nettir." dedi.

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