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"Son iki yıl içerisinde iki sermaye atrırımı yapılarak 100 milyon TL olan sermaye 500 milyon TL'ye yükseltilmiştir. Yapılan sermaye artırımı modeliyle kulübün kasasına karşılıksız olarak 210 milyon TL kaynak sağlanmıştır. 21.10.2018 tarihinde borsada Trabzonspor'un hisse senedinin değeri 132 milyon TL idi. Bugün itibariyle 10 katın üzerinde bir artış göstererek İMKB'de 1.4 milyar TL'nin üzerine çıkmıştır. Sermaye artırımlarımız bu yükselişin en büyük etkeni olmuştur."