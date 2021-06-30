"Son iki yıl içerisinde iki sermaye atrırımı yapılarak 100 milyon TL olan sermaye 500 milyon TL'ye yükseltilmiştir. Yapılan sermaye artırımı modeliyle kulübün kasasına karşılıksız olarak 210 milyon TL kaynak sağlanmıştır. 21.10.2018 tarihinde borsada Trabzonspor'un hisse senedinin değeri 132 milyon TL idi. Bugün itibariyle 10 katın üzerinde bir artış göstererek İMKB'de 1.4 milyar TL'nin üzerine çıkmıştır. Sermaye artırımlarımız bu yükselişin en büyük etkeni olmuştur."
"Kura çekimine kadar CAS kararı çıkmasaydı Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edecektik. Ceza almamız için Türkiye'den de UEFA'ya baskı yapıldığına dair, bir profesyonelin ifadesi var. O isimler sorulursa söylerim. Ben kimseyi korumuyorum arkadaşlar. Ben 30 senedir Trabzonspor'a hizmet ediyorum. Benim koruyacağım, kollayacağım tek kulüp Trabzonspor'dur. Trabzonspor Başkanı başka kime hizmet edebilir?"
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