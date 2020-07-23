Alanya'nın Yeşilöz sahiline gelerek, her yıl yumurtalarını
bırakan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan deniz kaplumbağalarının
yuvaları, iş makinesiyle darmadağın edildi. Sahile gelen iş makinesi,
yuvalardan 4'ünün üzerinden geçti. Dağılan yuvalardaki yumurtaların, kargalar
ve orada bulunan köpekler tarafından yendiği belirtildi. Deniz kaplumbağası
yuvalarını koruma altına alan çevreciler ve hayvanseverler duruma tepki
gösterirken, olayla ilgili şikayette bulunuldu.
ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan, o bölgede herhangi bir
çalışma, inşaat, kum alma gibi bir durum olmadığı halde bir iş makinesinin
yuvaları dağıttığını belirterek, bunun bir ‘katliam’ olduğunu söyledi. Başkan
Kayhan, "Yeşilöz sahilinde ayrı bir katliam yaşadık. Nedenini bilmiyoruz.
Bir iş makinesinin hemen hemen 6-7 caretta yuvasının olduğu alanda hiçbir şey
yapmadan sahili dolaşması sonucunda 4 yuvamız zarar gördü. Kum alıyorlar desek
kamyon yok. Başka bir şey zaten yok. Bir inşaat, bir bina yok, bakir bir alan.
Orada ne yapar, neden girer bilemiyoruz. Kirlilik çok vardı orada. 'Onları
toplamak için mi geldi' dedik ama niye çevrilmiş yerlerin üzerinden geçerek.
Yuvalar, yumurtalar zarar gördükten sonra yetişebildik maalesef. Köpekler
tarafından nasıl yenildiği de videolardan belli. Bu bir katliam. İnsanlar nasıl
öldürülüyorsa hayvanlar da o şekilde öldürülüyor demektir" dedi.
"Korumamız lazım, üstelik deniz kaplumbağası, nesli
tükenmekte olan bir hayvan. Ben her zaman söylüyorum Orman Bakanlığımız
tarafından gündeme getirilen doğa turizmi zaten bu sahil şeridinde mümkün
olacaktır. Burası da bir Dalyan olabilir. Rehabilitasyon merkezi, böyle bir
imkan bulduğumuzda en yakın sürede Alanya'da da kurabileceğiz. Bu da zaten
alternatif bir turizmdir, doğa turizmidir. Ulaşamadığımız yerlerde, bu sene çok
çıktığı için kafeslerimiz yoktu ama sağ olsun o bölgedeki arkadaşımız
kargılarla çevirdi orayı. Bunu bile bile yapmak insanlık değil. Çünkü
biliyorsunuz ki bunlar uzun süre sonra tekrar buraya gelip yumurtluyor ve 1500
caretta veya diğer deniz kaplumbağalarının sadece bir veya en fazla ikisi
yaşayabiliyor, üremesi halinde de yine aynı sahili buluyor. Bu da bir
alternatif turizm diyoruz bunları korumamız lazım."
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