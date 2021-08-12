<p>Turkish Airlines EuroLeague'e gelecek sezon yer alamayacak olan Khimki Moskova, yıldız basketbolcusu Alexey Shved ile yollarını ayırdı.</p>
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Turkish Airlines EuroLeague'e gelecek sezon yer alamayacak olan Khimki Moskova, yıldız basketbolcusu Alexey Shved ile yollarını ayırdı.

<p>Ayrılışının hemen ardından EuroLeague'in önemli takımlarından ve Khimki Moskova'nın ezeli rakiplerinden CSKA Moskova ile anlaşan Rus basketbolcu, yetiştiği kulübe geri döndü.<br></p>
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Ayrılışının hemen ardından EuroLeague'in önemli takımlarından ve Khimki Moskova'nın ezeli rakiplerinden CSKA Moskova ile anlaşan Rus basketbolcu, yetiştiği kulübe geri döndü.

<p>2015 senesinde NBA'de, istediği süreleri bulamayarak Avrupa'ya geri dönen Shved, EuroLeague’in en büyük sayı tehdidi oyuncularından biri olarak 2018 ve 2021 yıllarında sayı krallığını kazanmıştı.<br></p>
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2015 senesinde NBA'de, istediği süreleri bulamayarak Avrupa'ya geri dönen Shved, EuroLeague’in en büyük sayı tehdidi oyuncularından biri olarak 2018 ve 2021 yıllarında sayı krallığını kazanmıştı.

<p>2020-2021 sezonunda Rus basketbolcu, EuroLeague'de maç başında 19,8 sayı, 7,7 asist ve 3,7 ribaund ortalamasıyla oynamıştı.</p>
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2020-2021 sezonunda Rus basketbolcu, EuroLeague'de maç başında 19,8 sayı, 7,7 asist ve 3,7 ribaund ortalamasıyla oynamıştı.

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