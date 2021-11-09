Ankara ve çevre illerde 'ışık hüzmesi' görüldü

Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Mamak, Sincan, Kazan ve diğer ilçeleri ile çevre illerde vatandaşlar dün akşam saat 18.00 sıralarında gökyüzünde ışık hüzmesiyle karşılaştı. Gökyüzündeki ışık hüzmesi, gören herkeste "Acaba meteor mu?" sorusunu akıllara getirdi.