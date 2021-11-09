Ankara ve çevre illerde 'ışık hüzmesi' görüldü

DHA
09 Kasım 2021 Salı, 05:21
<p>Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Mamak, Sincan, Kazan ve diğer ilçeleri ile çevre illerde vatandaşlar dün akşam saat 18.00 sıralarında gökyüzünde ışık hüzmesiyle karşılaştı. Gökyüzündeki ışık hüzmesi, gören herkeste "Acaba meteor mu?" sorusunu akıllara getirdi.</p>

Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Mamak, Sincan, Kazan ve diğer ilçeleri ile çevre illerde vatandaşlar dün akşam saat 18.00 sıralarında gökyüzünde ışık hüzmesiyle karşılaştı. Gökyüzündeki ışık hüzmesi, gören herkeste "Acaba meteor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

<p>Gördükleri karşısında heyecan yaşayan vatandaşlar, o anları cep telefonu ve araç kameralarıyla kaydetti.</p>

Gördükleri karşısında heyecan yaşayan vatandaşlar, o anları cep telefonu ve araç kameralarıyla kaydetti.


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