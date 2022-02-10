Antalya-Konya kara yolunda çok sayıda sürücü yolda kaldı

cumhuriyet.com.tr
10 Şubat 2022 Perşembe, 13:28
Antalya-Konya kara yolunda çok sayıda sürücü yolda kaldı

Kar ve tipi nedeniyle dün kapanan Antalya- Konya kara yolunda araçların geçişine izin verilmiyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgede araçların dinlenme tesislerinde bekleyişi sürüyor.

Antalya-Konya kara yolunda çok sayıda sürücü yolda kaldı

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesi arasındaki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Antalya-Konya yolu dün saat 20.30 sıralarında ulaşıma kapandı. 

Antalya-Konya kara yolunda çok sayıda sürücü yolda kaldı

SÜRÜCÜLERİN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Gece boyunca yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü. Akseki Bölge Trafik ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi alırken, sürücülerin geçişine izin verilmedi. 

Antalya-Konya kara yolunda çok sayıda sürücü yolda kaldı

1825 metre rakımlı Alacabel'de yaklaşık 1 kilometrelik alanda tipinin etkili olması ve görüş mesafesinin sıfır noktasına kadar inmesi nedeniyle kara yolları ekiplerinin açtığı yol tekrar kapanıyor.

Antalya-Konya kara yolunda çok sayıda sürücü yolda kaldı

DİNLENME TESİSLERİNE YÖNLENDİRİLİYOR

Çok sayıda araç Akseki kavşağında ve dinlenme tesislerinde beklerken, Akseki Bölge Trafik ekipleri, sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendiriyor. Akseki kavşağında çok sayıda araç yolun açılmasını beklerken, birçok araç sürücüsü ise geri döndü.

Antalya-Konya kara yolunda çok sayıda sürücü yolda kaldı

KONTROLLÜ OLARAK AÇILDI

Dün akşam saatlerinde tüm araç trafiğine kapatılan Antalya-Konya karayolu, sadece otobüslerin geçişine kontrollü olarak açıldı.

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