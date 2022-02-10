Antalya-Konya kara yolunda çok sayıda sürücü yolda kaldı

DİNLENME TESİSLERİNE YÖNLENDİRİLİYOR

Çok sayıda araç Akseki kavşağında ve dinlenme tesislerinde beklerken, Akseki Bölge Trafik ekipleri, sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendiriyor. Akseki kavşağında çok sayıda araç yolun açılmasını beklerken, birçok araç sürücüsü ise geri döndü.