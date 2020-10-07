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"Bunlarda mikroçip ve yeni karne uygulandığı için il
bazlı fiyatlar değişiyor. Çünkü her il kendisi ihaleye çıkıyor. Tek
tırnaklılarda 35 ile 50 lira arasında değişiyor. Türkiye'de eşeklere mikroçip
uygulamasını ilk Antalya'da gerçekleştiriyoruz. 31 Aralık'tan sonra yaşını dolduran
tek tırnaklı hayvana mikroçip taktırılmazsa 1300 lira para cezası var."
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