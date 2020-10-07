7

Eskiden çok az çiftliğin kayıt için mikroçip çalışması yapmış olabileceğini belirten Gözen, "Bakanlık tarafından uygulama ilk kez bu yıl gerçekleştiriliyor. Tek tırnaklıları bakanlık bünyesinde kayıt altına almak, ölüm ve kayıplarda kontrol altında tutabilmek için bu işlemi yapıyoruz." dedi.