Ardı arkası kesilmiyor... Yeni zamlar yolda!
Et ve Süt Kurumu’nun kırmızı et fiyatlarına yaptığı yüzde 48 zammın ardından et fiyatlarında bir artış daha bekleniyor. Sektör temsilcilerine göre, yüksek maliyetler ve arz sıkıntısı sebebiyle önümüzdeki iki ay içerisinde en az yüzde 30 zam gelecek. Et ve Süt Kurumu (ESK) kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 oranında zam yaptı ve 1 kilogram kıymanın fiyatı 56 TL’den 83 TL’ye, kilogramı 62,5 TL olan kuşbaşı ise 92 TL’ye yükseldi.
Toplam kırmızı et satışının yüzde 1’lik kısmını oluşturan ve sadece ESK mağazalarını kapsayan bu zammın, piyasadaki et fiyatlarına yansımayacağı belirtiliyor. Et ve Süt Kurumu'nun yeni fiyat düzenlemesine ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı da ESK fiyatlarının piyasadaki et fiyatlarını etkilemeyeceğini belirtti.
Sektör temsilcilerine göre, yüksek maliyetler ve arz sıkıntısı sebebiyle önümüzdeki iki ay içerisinde et fiyatlarının en az yüzde 30 artması bekleniyor.
Öte yandan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya yapılan son 2 liralık zammın ardından içki ile birlikte yeniden sigaraya bir zammın daha geleceğini söyledi. Aybaş, "Sigara ve alkol dağıtıcıları zamlara hazır olmamız için haber verdi. Pazartesi yüksek ihtimal ile sigaraya zam gelecek. Alkole de yüzde 10-15’lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan Ayı’nın girişinde, nisan ayının 2’si gibi gelmesini bekliyoruz" dedi.
Akaryakıta gelen zamlar ise hız kesmeden sürüyor. Motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam geldi. Zam sonrası motorinin litre fiyatı 22 lirayı geçerken, benzinin litre fiyatı ise 20 liraya dayandı.
Zamla birlikte, İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 19,78 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 22,22 TL’ye yükseldi. Benzinin litresi Ankara’da 19,88 TL’ye, İzmir’de 19,90 TL’ye, motorinin litresi ise Ankara’da ve İzmir’de 22,33 TL’ye yükseldi.
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