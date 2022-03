Ardı arkası kesilmiyor... Yeni zamlar yolda!

Et ve Süt Kurumu’nun kırmızı et fiyatlarına yaptığı yüzde 48 zammın ardından et fiyatlarında bir artış daha bekleniyor. Sektör temsilcilerine göre, yüksek maliyetler ve arz sıkıntısı sebebiyle önümüzdeki iki ay içerisinde en az yüzde 30 zam gelecek. Et ve Süt Kurumu (ESK) kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 oranında zam yaptı ve 1 kilogram kıymanın fiyatı 56 TL’den 83 TL’ye, kilogramı 62,5 TL olan kuşbaşı ise 92 TL’ye yükseldi.