Ataşehir'de 2 katlı metruk binanın çatısı çöktü

DHA
29 Mart 2022 Salı, 09:12
<p>Ataşehir'de boş metruk binanın çatısında çökme meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmada çöken enkazın altında kimsenin olmadığı anlaşıldı.<br></p>

Ataşehir'de boş metruk binanın çatısında çökme meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmada çöken enkazın altında kimsenin olmadığı anlaşıldı.

<p>Ataşehir'deki olay sabah 08.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi.</p>

Ataşehir'deki olay sabah 08.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi.

<p>2 katlı boş metruk binanın çatısında çökme meydana geldi. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.</p>

2 katlı boş metruk binanın çatısında çökme meydana geldi. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

<p>Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri çöken çatının enkazında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptıkları incelemede herhangi bir canlının olmadığı anlaşıldı.</p>

Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri çöken çatının enkazında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptıkları incelemede herhangi bir canlının olmadığı anlaşıldı.

<p>Bir mahalleli "Yan&nbsp; tarafta kalıyordum, sesi duydum kendi kendine çöktü. Yıkım için&nbsp; geldiklerini zannettim" diye konuştu.<br></p>

Bir mahalleli "Yan  tarafta kalıyordum, sesi duydum kendi kendine çöktü. Yıkım için  geldiklerini zannettim" diye konuştu.

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