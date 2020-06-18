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Dervişcemal köyünde yaşayan Birsen Adıgüzel, mezarlığın çok eski ve tarihi bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Aslında biz de bu mezarlığın ve burada bulunan mezarların tarihi ile ilgili pek bilgi sahibi değiliz. Bu mezarlar yüzyıllardır burada varlığını sürdürüyor. Ancak bu mezarlar ve mezar taşlarının çoğu yıkılmış ve tahrip edilmiş. Sanıyorum Türkiye'de başka yerde olmayan atbaşı mezar taşları da bu mezarlıkta çokça var. Aslında bizim yörede daha çok koçbaşı mezar taşları var ama burada atbaşı daha çok. Bu mezarlık kültürel bir miras ve köylüler tarihi konusunda pek bilgi sahibi değil. Bu tarihi mezarların bulunduğu alan 10 dönümlük bir arazi. Burasının korunması, tarihinin aydınlatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için kesinlikle hızlı bir zaman dilimi içinde SİT alanı ilan edilmesi ve buranın koruma altına alınmasını istiyoruz" dedi.

