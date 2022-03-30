Baharın gelişiyle bitki saksılarını değiştirmenin püf noktaları
Baharın gelişi, evleri güzelleştiren saksı bitkileri için de yenilenme zamanı. Bitkiler zaman zaman çeşitli nedenlerle farklı saksılara ihtiyaç duyuyor. Bitkilerin saksısını değiştirmek onların sağlıklı olması ve büyümesi için oldukça önemli. Ve çoğu bitki için en doğru saksı değişim mevsimi bahar ayları.
İşte size birkaç basit adımda saksı değişiminin püf noktaları...
Zamanla saksı içerisindeki toprak, çiçeğinizi yeterince beslemeyebiliyor; saksı, çiçeğinize küçük gelmeye başlıyor. Yani bitkilerin/çiçeklerin saksılarının zaman zaman değiştirilmesi gerekiyor. Mevcut saksıdaki toprakta temizleyemediğimiz zararlı böcekler yada hastalıklar olduğunda, çiçeğiniz büyüyüp serpilip saksınıza sığmamaya başladığında, saksınızın drenajı çiçeğinize yeterli gelmediğinde saksı değişikliği yapmanız çok önemli.
Ancak saksı değiştirirken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunuyor.
* Yeni saksı, eski saksıdan 1-2 boy büyük olmalıdır.
* Yeni saksının su drenaj deliğinin açık olduğuna dikkat edin.
* Çok da büyük olmamasına dikkat edin
* Yeni saksınızı dinlendirilmiş veya kireçsiz suyun altında bir süre bekletin.
SAKSI DEĞİŞİMİ NASIL YAPILIR?
* Öncelikle bitki iki gün önce sulanmış olmalıdır. Bir gün öncesinden veya saksı değişimi esnasında çiçeğinizi az miktarda sulama yapın.
* Bir elinizle bitkinin kök boğazı ve toprak kısmını tutun. Diğer elinizle de saksıyı ters çevirip hafifçe altına yavaş bir şekilde vurun.
* Daha sonra değiştirmek istediğiniz bitkiyi saksıdan bu şekilde çıkarın. Bitkiyi saksının içinden çıkarırken toprağın dağılmamasına dikkat etmelisiniz.
* Çıkardığınız bitki veya çiçeğin kök ve gövde kısmının budaması işlemini gerçekleştirin.
* İnce çakılla saksının alt kısmını kaplayın. İyi bir drenajla kök çürümesini önlersiniz.
* Torf karışımlı yeni topraktan serpin ve bitkinizi saksının ortasına gelecek şekilde yerleştirin. Burada bitkinin yüksekliğine dikkat edin.
* Geri kalan boş kısma yeni toprak karışımını ekleyin. Boşluk kalmaması için elinizle bastırın. Saksı üst düzeyi ile toprak yüzeyi arasında 1.5-2 santimetre bir boşluk bırakmanız çok önemlidir.
* Bütün işlemleri tamamladıktan sonra biraz su verin. Gereken miktarda su verdikten sonra bitkiyi ışık alabilecek yerde koyun. Böylece bitkiniz gereken ışığı alarak büyümeye başlayacaktır.
Bitkinin uykudan çıkıp aktifleşmeye başladığı zaman saksı ve toprak değişimi için uygun.
Eğer bitkinizi yeni satın aldıysanız yerine alışması için ona 2 hafta vermeli ve daha sonra saksısını değiştirmelisiniz.
Bu bilgiler ve talimatlar ışığında 2-3 yılda bir bitkinizin gelişimine göre saksı değişimi yapabilirsiniz.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- İzmir'de deniz suyu seviyesi azaldı, iskele kapatıldı
- İmamoğlu: Değişim sürecine hazırlanın
- İstanbul'da 91.5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
- Rize'de heyelan: Ayder yolu ulaşıma kapandı
- Ailesiyle tartışıp, birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi
- Duygu Delen davasında gerekçeli karar!
- Sipariş götüren kurye apartmanın merdiven boşluğuna tuva
- Motosiklette kasksız çocukla tehlikeli yolculuk
- Pinhani konseri sırasında kavga çıktı
- Fenomen Taha Duymaz'a bıçaklı saldırı
En Çok Okunan Haberler
- Kandilli açıkladı: Bahar ve yaz ayları nasıl geçecek?
- Disney+ Türkiye'nin yayın tarihi ve fiyatı belli oldu
- Ramazan için 'tatlı' uyarısı
- 'Beğenmeme' sayılarını kaldıran YouTube'dan yeni hamle
- Uzmanından Ramazan’da sağlıklı beslenmenin ipuçları
- Ürtiker bahar aylarında daha sık görülüyor
- Yeterli miktarda ve doğal kaynak suyu içilmeli
- Uzmanı uyardı: Kolon kanserinden etkilenmeden kurtulun
- On iki yıl süren ‘bin yıllık Reich’!
- Yazında biriken ve birikim…