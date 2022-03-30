Baharın gelişiyle bitki saksılarını değiştirmenin püf noktaları

Bitkinin uykudan çıkıp aktifleşmeye başladığı zaman saksı ve toprak değişimi için uygun.

Eğer bitkinizi yeni satın aldıysanız yerine alışması için ona 2 hafta vermeli ve daha sonra saksısını değiştirmelisiniz.

Bu bilgiler ve talimatlar ışığında 2-3 yılda bir bitkinizin gelişimine göre saksı değişimi yapabilirsiniz.