Baharın gelişiyle bitki saksılarını değiştirmenin püf noktaları

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2022 Çarşamba, 11:43
<p>Baharın gelişi, evleri güzelleştiren saksı bitkileri için de yenilenme zamanı. Bitkiler zaman zaman çeşitli nedenlerle farklı saksılara ihtiyaç duyuyor. Bitkilerin saksısını değiştirmek onların sağlıklı olması ve büyümesi için oldukça önemli. Ve çoğu bitki için en doğru saksı değişim mevsimi bahar ayları.&nbsp;</p><p>İşte size birkaç basit adımda saksı değişiminin püf noktaları...</p>

Baharın gelişi, evleri güzelleştiren saksı bitkileri için de yenilenme zamanı. Bitkiler zaman zaman çeşitli nedenlerle farklı saksılara ihtiyaç duyuyor. Bitkilerin saksısını değiştirmek onların sağlıklı olması ve büyümesi için oldukça önemli. Ve çoğu bitki için en doğru saksı değişim mevsimi bahar ayları. 

İşte size birkaç basit adımda saksı değişiminin püf noktaları...

<p>Zamanla saksı içerisindeki toprak, çiçeğinizi yeterince beslemeyebiliyor; saksı, çiçeğinize küçük gelmeye başlıyor. Yani bitkilerin/çiçeklerin saksılarının zaman zaman değiştirilmesi gerekiyor. Mevcut saksıdaki toprakta temizleyemediğimiz zararlı böcekler yada hastalıklar olduğunda, çiçeğiniz büyüyüp serpilip saksınıza sığmamaya başladığında, saksınızın drenajı çiçeğinize yeterli gelmediğinde saksı değişikliği yapmanız çok önemli.&nbsp;<br></p>

Zamanla saksı içerisindeki toprak, çiçeğinizi yeterince beslemeyebiliyor; saksı, çiçeğinize küçük gelmeye başlıyor. Yani bitkilerin/çiçeklerin saksılarının zaman zaman değiştirilmesi gerekiyor. Mevcut saksıdaki toprakta temizleyemediğimiz zararlı böcekler yada hastalıklar olduğunda, çiçeğiniz büyüyüp serpilip saksınıza sığmamaya başladığında, saksınızın drenajı çiçeğinize yeterli gelmediğinde saksı değişikliği yapmanız çok önemli. 

<p>Ancak saksı değiştirirken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunuyor.</p><p>* Yeni saksı, eski saksıdan 1-2 boy büyük olmalıdır.</p><p>* Yeni saksının su drenaj deliğinin açık olduğuna dikkat edin.</p><p>* Çok da büyük olmamasına dikkat edin</p><p>* Yeni saksınızı dinlendirilmiş veya kireçsiz suyun altında bir süre bekletin.</p>

Ancak saksı değiştirirken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunuyor.

* Yeni saksı, eski saksıdan 1-2 boy büyük olmalıdır.

* Yeni saksının su drenaj deliğinin açık olduğuna dikkat edin.

* Çok da büyük olmamasına dikkat edin

* Yeni saksınızı dinlendirilmiş veya kireçsiz suyun altında bir süre bekletin.

<p><strong>SAKSI DEĞİŞİMİ NASIL YAPILIR?</strong></p><p>* Öncelikle bitki iki gün önce sulanmış olmalıdır. Bir gün öncesinden veya saksı değişimi esnasında çiçeğinizi az miktarda sulama yapın.</p><p>* Bir elinizle bitkinin kök boğazı ve toprak kısmını tutun. Diğer elinizle de saksıyı ters çevirip hafifçe altına yavaş bir şekilde vurun.</p><p>* Daha sonra değiştirmek istediğiniz bitkiyi saksıdan bu şekilde çıkarın. Bitkiyi saksının içinden çıkarırken toprağın dağılmamasına dikkat etmelisiniz.</p>

SAKSI DEĞİŞİMİ NASIL YAPILIR?

* Öncelikle bitki iki gün önce sulanmış olmalıdır. Bir gün öncesinden veya saksı değişimi esnasında çiçeğinizi az miktarda sulama yapın.

* Bir elinizle bitkinin kök boğazı ve toprak kısmını tutun. Diğer elinizle de saksıyı ters çevirip hafifçe altına yavaş bir şekilde vurun.

* Daha sonra değiştirmek istediğiniz bitkiyi saksıdan bu şekilde çıkarın. Bitkiyi saksının içinden çıkarırken toprağın dağılmamasına dikkat etmelisiniz.

<p>* Çıkardığınız bitki veya çiçeğin kök ve gövde kısmının budaması işlemini gerçekleştirin.</p><p>* İnce çakılla saksının alt kısmını kaplayın. İyi bir drenajla kök çürümesini önlersiniz.</p><p>* Torf karışımlı yeni topraktan serpin ve bitkinizi saksının ortasına gelecek şekilde yerleştirin. Burada bitkinin yüksekliğine dikkat edin.</p>

* Çıkardığınız bitki veya çiçeğin kök ve gövde kısmının budaması işlemini gerçekleştirin.

* İnce çakılla saksının alt kısmını kaplayın. İyi bir drenajla kök çürümesini önlersiniz.

* Torf karışımlı yeni topraktan serpin ve bitkinizi saksının ortasına gelecek şekilde yerleştirin. Burada bitkinin yüksekliğine dikkat edin.

<p>* Geri kalan boş kısma yeni toprak karışımını ekleyin. Boşluk kalmaması için elinizle bastırın. Saksı üst düzeyi ile toprak yüzeyi arasında 1.5-2 santimetre bir boşluk bırakmanız çok önemlidir.</p><p>* Bütün işlemleri tamamladıktan sonra biraz su verin. Gereken miktarda su verdikten sonra bitkiyi ışık alabilecek yerde koyun. Böylece bitkiniz gereken ışığı alarak büyümeye başlayacaktır.&nbsp;</p>

* Geri kalan boş kısma yeni toprak karışımını ekleyin. Boşluk kalmaması için elinizle bastırın. Saksı üst düzeyi ile toprak yüzeyi arasında 1.5-2 santimetre bir boşluk bırakmanız çok önemlidir.

* Bütün işlemleri tamamladıktan sonra biraz su verin. Gereken miktarda su verdikten sonra bitkiyi ışık alabilecek yerde koyun. Böylece bitkiniz gereken ışığı alarak büyümeye başlayacaktır. 

<p><strong>SAKSI DEĞİŞİMİ YAPARKEN BAZI DETAYLAR</strong></p><p>* Bitkinizin saksı değişimini yaparken, saksıdan çıkardığınız zaman kök bakımını da yapın.</p>

SAKSI DEĞİŞİMİ YAPARKEN BAZI DETAYLAR

* Bitkinizin saksı değişimini yaparken, saksıdan çıkardığınız zaman kök bakımını da yapın.

<p>* Bu uygulamayı yaparken köklere zarar vermeden hızlı ve nazik olmayı unutmayın.<br></p>

* Bu uygulamayı yaparken köklere zarar vermeden hızlı ve nazik olmayı unutmayın.

<p><strong>SAKSI DEĞİŞİMİ NE ZAMAN YAPILIR?</strong></p><p>Bitkilerinizi saksılarını değiştirmeniz gereken en ideal zaman ilkbahar ayları olarak biliniyor. Ama&nbsp; saksı değişim işlemi bitkinizin türüne göre değişim gösterebiliyor.</p>

SAKSI DEĞİŞİMİ NE ZAMAN YAPILIR?

Bitkilerinizi saksılarını değiştirmeniz gereken en ideal zaman ilkbahar ayları olarak biliniyor. Ama  saksı değişim işlemi bitkinizin türüne göre değişim gösterebiliyor.

<p>Bitkinin uykudan çıkıp aktifleşmeye başladığı zaman saksı ve toprak değişimi için uygun.</p><p>Eğer bitkinizi yeni satın aldıysanız yerine alışması için ona 2 hafta vermeli ve daha sonra saksısını değiştirmelisiniz.</p><p>Bu bilgiler ve talimatlar ışığında 2-3 yılda bir bitkinizin gelişimine göre saksı değişimi yapabilirsiniz.</p>

Bitkinin uykudan çıkıp aktifleşmeye başladığı zaman saksı ve toprak değişimi için uygun.

Eğer bitkinizi yeni satın aldıysanız yerine alışması için ona 2 hafta vermeli ve daha sonra saksısını değiştirmelisiniz.

Bu bilgiler ve talimatlar ışığında 2-3 yılda bir bitkinizin gelişimine göre saksı değişimi yapabilirsiniz.

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