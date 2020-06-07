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Yusuf Kenan Özmel, "Biz de çocuklar da bunalmıştı. İki ayın ardından böyle bir pikniğin serbest olması güzel oldu. Sabah 7'de geldik. Kalabalık olmadan bir yer bulalım diye geldik. Mangal yakacağız. Mesafemize dikkat ederek eğleneceğiz. Adana kebap yapmaya çalışacağız. Salatasını hazırlıyorum. Karantina sürecinde hiç böyle bir şeye karışmadık. Bilim kurulu neye karar veriyorsa biz ona uyuyoruz" şeklinde konuştu.

