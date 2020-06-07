Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından
İstanbullular, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Belgrad Ormanı'nın
yolunu tuttu. Orman girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ormana gelen kimi
vatandaş mangal yaktı, kimi ise yürüyüş yaptı. Voleybol oynayanlar olduğu gibi
salıncakta sallananlar da vardı. Ayrıca piknik yapanlar arasında 18 yaş altı
çocukların olması dikkat çekti. Belgrad Ormanı'ndaki yoğunluk havadan da
fotoğraflandı.
Yürüyüş yapmak için ormana gelen Betül Aydın, "Yürüyüş için geldik.
Bu kadar kalabalık olmasını bekliyorduk. İlerleyen günlerde umarım hastalık
daha yüksek boyutlara çıkmaz. Kimse maske takmıyor artık. Mekanlara bakıyoruz,
insanların maske taktığı yok. Ben yürüyüş yaptığım için maske takmadım"
şeklinde konuştu.
Yusuf Kenan Özmel, "Biz de çocuklar da bunalmıştı. İki ayın
ardından böyle bir pikniğin serbest olması güzel oldu. Sabah 7'de geldik.
Kalabalık olmadan bir yer bulalım diye geldik. Mangal yakacağız. Mesafemize
dikkat ederek eğleneceğiz. Adana kebap yapmaya çalışacağız. Salatasını
hazırlıyorum. Karantina sürecinde hiç böyle bir şeye karışmadık. Bilim kurulu
neye karar veriyorsa biz ona uyuyoruz" şeklinde konuştu.
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