Bursa'da ilginç olay: Parmağına 1 TL sıkıştı

IHA
09 Ocak 2022 Pazar, 10:42
Bursa'da ilginç olay: Parmağına 1 TL sıkıştı

Bursa'da 1 liranın ortasındaki çıkardığı metal kısım parmağına sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. 

Bursa'da ilginç olay: Parmağına 1 TL sıkıştı

Hastaneye giden çocuğun parmağındaki parayı itfaiye ekipleri çıkardı. 

Bursa'da ilginç olay: Parmağına 1 TL sıkıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız Mesleki kampüsünde meydana gelen olayda, lise öğrencisi Bedirhan Ç. (14), bir liranın ortasındaki metali çıkarıp, alyans haline gelen parayı yüzük parmağına geçirdi.

Bursa'da ilginç olay: Parmağına 1 TL sıkıştı

Parayı çıkarmayı deneyen çocuk başarılı olamadı. Çıkarmaya çalışırken parmağı şişen çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da ilginç olay: Parmağına 1 TL sıkıştı

İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, Bedirhan Ç.’nin parmağında sıkışan parayı keserek çıkardı. Parmağından para çıkarılan genç, pansumanın ardından taburcu edildi. 


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