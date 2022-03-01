Çatışmaların şiddetlendiği Harkov'dan yıkım görüntüleri

DHA
01 Mart 2022 Salı, 15:16
Çatışmaların şiddetlendiği Harkov'dan yıkım görüntüleri

Ukrayna makamları savaşın şiddetli yaşandığı Harkov’da çatışmaların yerleşim yerlerine ulaştığını ifade ederek kentin bombardıman altında olduğunu belirtti.

Çatışmaların şiddetlendiği Harkov'dan yıkım görüntüleri

Yetkililer, dün Ukrayna ordusu tarafından düşürülen bir Rus helikopteri olduğunu belirttikleri enkaz görüntüsünü paylaştı.

Çatışmaların şiddetlendiği Harkov'dan yıkım görüntüleri

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünün ifade edildiği açıklamada, “En az 10 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı, kurtarma ekipleri ve gönüllüler enkazdan kurtarıldı. Enkazın temizlenmesi için çalışmalar sürüyor. Tüm katlardaki merdiven boşluğu ve koridorlar tamamen tahrip oldu” denildi.

Çatışmaların şiddetlendiği Harkov'dan yıkım görüntüleri

Saldırı fotoğraflara şöyle yansıdı:

Çatışmaların şiddetlendiği Harkov'dan yıkım görüntüleri
Çatışmaların şiddetlendiği Harkov'dan yıkım görüntüleri
Çatışmaların şiddetlendiği Harkov'dan yıkım görüntüleri
Çatışmaların şiddetlendiği Harkov'dan yıkım görüntüleri

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