<p>Dün gece oynanan Copa Libertadores çeyrek final maçı "Choque-Rei" derbisine sahne oldu. Son şampiyon Palmeiras, deplasmanda son eyalet şampiyonu olarak 8 senelik kupa orucuna son veren Sao Paulo'yla karşılaştı.<br></p>
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Dün gece oynanan Copa Libertadores çeyrek final maçı "Choque-Rei" derbisine sahne oldu. Son şampiyon Palmeiras, deplasmanda son eyalet şampiyonu olarak 8 senelik kupa orucuna son veren Sao Paulo'yla karşılaştı.

<p>Morumbi Stadyumu'nda oynanan maçta, eski yıldız forvet Hernan Crespo'nun teknik direktörlüğünde maça hızlı başlayan Sao Paulo, karşılaşmanın 2. yarısında 1-0 öne geçti.<br></p>
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Morumbi Stadyumu'nda oynanan maçta, eski yıldız forvet Hernan Crespo'nun teknik direktörlüğünde maça hızlı başlayan Sao Paulo, karşılaşmanın 2. yarısında 1-0 öne geçti.

<p>Deplasmanda rakibine üstünlük kurmayı bilen son şampiyon Palmeiras, 74. dakikada Patrick de Paula ile skora cevap vermekte gecikmeyerek maçtan berabere ayrılmayı bildi.</p>
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Deplasmanda rakibine üstünlük kurmayı bilen son şampiyon Palmeiras, 74. dakikada Patrick de Paula ile skora cevap vermekte gecikmeyerek maçtan berabere ayrılmayı bildi.

<p>Copa Libertadores çeyrek final karşılaşmaları bu gece 2 maç ile devam edecek. 2019 şampiyonu Flamengo, Paraguay temsilcisi Olimpia ile karşılaşacak. Gallardo yönetiminde son olarak ezeli rakibi Boca Juniors'a Arjantin Kupası'nı kaybeden River Plate, evinde Brezilya ekibi Atletico Mineiro'yu konuk edecek<br></p>
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Copa Libertadores çeyrek final karşılaşmaları bu gece 2 maç ile devam edecek. 2019 şampiyonu Flamengo, Paraguay temsilcisi Olimpia ile karşılaşacak. Gallardo yönetiminde son olarak ezeli rakibi Boca Juniors'a Arjantin Kupası'nı kaybeden River Plate, evinde Brezilya ekibi Atletico Mineiro'yu konuk edecek

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