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Copa Libertadores çeyrek final karşılaşmaları bu gece 2 maç ile devam edecek. 2019 şampiyonu Flamengo, Paraguay temsilcisi Olimpia ile karşılaşacak. Gallardo yönetiminde son olarak ezeli rakibi Boca Juniors'a Arjantin Kupası'nı kaybeden River Plate, evinde Brezilya ekibi Atletico Mineiro'yu konuk edecek

