3

Türkiye için bir ilk tür özelliği taşıyan çizgili gerdanlı kırlangıcı görüntüleyen Orhan Gül, "Bu sabah kalktığımda, Hatay'dan ayrılmadan önce, bir kez daha denizin kokusunu içime çekmek ve Milleyha'da nadir türlerin peşinden koşmak geldi içimden. Malum, nadir görülen incir kuşlarının tam zamanı ve hedefteki türleri geçtiğimiz günkü gözlemde görememiştim. İlk gözlem noktam Asi Nehri'nin denize döküldüğü alan oldu. Rüzgarın etkisini daha az hissettirmesinden kaynaklı olsa gerek, kıyıda oturan martılar bu kez denizin üstünde uçuşuyordu. Çok fazla vakit harcamadan, incir kuşlarının görüldüğü alana doğru gitmek istedim, arabaya bindim, yaklaşık 200 metre gitmiştim ki önümde uçan ve rüzgara karşı durmaya çalışan kısa kuyruklu bir kırlangıç dikkatimi çekti."

