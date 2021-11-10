Cristiano Ronaldo'nun kazancı dudak uçuklattı

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2021 Çarşamba, 15:59
<p>Manchester United'da forma giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, futbol kariyerinde dudak uçuklatan bir gelirin sahibi olduğu öğrenildi.</p>

Manchester United'da forma giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, futbol kariyerinde dudak uçuklatan bir gelirin sahibi olduğu öğrenildi.

<p>Futbol sahasının yanı sıra, çeşitli reklam filmlerinde boy gösteren, sponsorluk anlaşmalarına da imza atan 36 yaşındaki yıldızın, şimdiye kadar kariyerinde 1 milyar dolar'ın üzerinde kazanç sağladığı belirtildi.</p>

Futbol sahasının yanı sıra, çeşitli reklam filmlerinde boy gösteren, sponsorluk anlaşmalarına da imza atan 36 yaşındaki yıldızın, şimdiye kadar kariyerinde 1 milyar dolar'ın üzerinde kazanç sağladığı belirtildi.

<p>2003 yılında Sporting Lizbon'da profesyonel kariyerine başlayan ve ardından Manchester United, Real Madrid, Juventus gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde boy gösteren Portekizli futbolcunun, 2020 yılında Juventus'ta oynadığı dönemde kariyer kazancının 1 milyar dolar'ın üzerine çıktığı kaydedildi.</p>

2003 yılında Sporting Lizbon'da profesyonel kariyerine başlayan ve ardından Manchester United, Real Madrid, Juventus gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde boy gösteren Portekizli futbolcunun, 2020 yılında Juventus'ta oynadığı dönemde kariyer kazancının 1 milyar dolar'ın üzerine çıktığı kaydedildi.

<p>Gelmiş geçmiş en zengin sporculardan biri olarak gösterilen Portekizli, 2021 yaz transfer döneminde Juventus'tan, eski takımı Manchester United'a transfer oldu.</p>

Gelmiş geçmiş en zengin sporculardan biri olarak gösterilen Portekizli, 2021 yaz transfer döneminde Juventus'tan, eski takımı Manchester United'a transfer oldu.

<p>Ronaldo'nun, İngiliz ekibinde de haftalık 480 bin euro'luk bir sözleşmeye sahip olduğu ifade edildi.</p>

Ronaldo'nun, İngiliz ekibinde de haftalık 480 bin euro'luk bir sözleşmeye sahip olduğu ifade edildi.


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