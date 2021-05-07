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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’nun doğusu ile zamanla ülkemizin kuzeybatısı ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinden sonra Marmara’nın kuzey ve doğusu, Sinop dışında Batı Karadeniz bölge geneli, Orta ve Doğu Toroslar mevkii, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Ankara’nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Cumartesi öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.