Diyarbakır'da 2 otomobilde 50 tabanca ele geçirildi: 6 gözaltı

Ekipler, otomobillerin gizli bölmeleri dahil olmak üzere birçok noktasında ruhsatsız 50 adet tabanca ve şarjör buldu. Toplanan silahlar kriminale götürüldü. 6 şüphelinin emniyetteki ifadesi sürüyor. Ele geçirilen tabancaların suç örgütlerine satılmak üzere getirildiği belirtildi.