Diyarbakır'da 2 otomobilde 50 tabanca ele geçirildi: 6 gözaltı

DHA
30 Aralık 2021 Perşembe, 09:27
Diyarbakır'da 2 otomobilde 50 tabanca ele geçirildi: 6 gözaltı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, suç örgütlerine silah temin edenlere yönelik düzenledikleri operasyonda, 2 otomobil içerisinde 50 adet ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirdi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Diyarbakır'da 2 otomobilde 50 tabanca ele geçirildi: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, kentte suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere yönelik alınan istihbarat doğrultusunda harekete geçti. Bismil'de 2 otomobil içerisinde silah olduğu bilgisini alan ekipler, ilçenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı.

Diyarbakır'da 2 otomobilde 50 tabanca ele geçirildi: 6 gözaltı

Ekipler, takibe alınan araçlara 'dur' ihtarında bulundu. İkaza uymayıp kaçan sürücüler, polisin sıkı takip ile araçlarıyla birlikte durduruldu. KOM ekipleri tarafından çevresi sarılan otomobillerden indirilen 6 şüpheli, gözaltına alındı. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan kararla 2 otomobilde detaylı arama yapıldı.

Diyarbakır'da 2 otomobilde 50 tabanca ele geçirildi: 6 gözaltı

Ekipler, otomobillerin gizli bölmeleri dahil olmak üzere birçok noktasında ruhsatsız 50 adet tabanca ve şarjör buldu. Toplanan silahlar kriminale götürüldü. 6 şüphelinin emniyetteki ifadesi sürüyor. Ele geçirilen tabancaların suç örgütlerine satılmak üzere getirildiği belirtildi.


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