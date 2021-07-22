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Doğu Karadeniz'de yine kuvvetli yağış var. Rize'nin Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin'in Arhavi ilçesinde sağanak sonrası dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışların beklendiği vurgulandı.