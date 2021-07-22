Doğu Karadeniz'de yine kuvvetli yağış var. Rize'nin Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin'in Arhavi ilçesinde sağanak sonrası dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışların beklendiği vurgulandı.
Rize'nin Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu. Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi, Fındıklı'dan geçen Arılı Deresi ise taştı. Bu nedenle tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu. İlçelerde ulaşımı sağlayan bazı yollar da derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı.
METEOROLOJİDEN UYARI
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren bölgede görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği vurgulandı.
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